شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5.04 درهم، الا انه اخترق بذلك مستوى الدعم السابق عند 5.05 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يعد إشارة سلبية تدعو لامكانية ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4.95 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 5.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.01 وبين مستوى المقاومة هو 5.05 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط