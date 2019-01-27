شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.20 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس تنامي القوى البيعية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ استمرار الضغوط البيعية للوصول بالسهم لمستوى الدعم 1.02 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.37 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.19 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط