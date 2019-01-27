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شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 1.07 درهم، الا انه استطاع ان يغلق مرتفعا عند مستوى 1.09 درهم، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 1.10 درهم، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، وأيضا يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 1.05 درهم كمستوى اول ثم 0.98 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.12 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.06 وبين مستوى المقاومة هو 1.10 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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