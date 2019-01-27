شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم جلسة هادئة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث سجل ارتفاع بلغ 1.30 درهم، بينما ادنى مستوى 1.28 درهم، وقد انهى الجلسة عند مستوى 1.29 درهم، منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، في ظل ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.15 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.27 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.30 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط