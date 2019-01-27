- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في نطاق ضيق منذ الأسبوع قبل الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0.247 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يعيد اختبار مستوى الدعم 0.23 درهم كمستوى اول، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.20 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.27 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 27-01-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.