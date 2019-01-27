شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في نطاق ضيق منذ الأسبوع قبل الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0.247 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يعيد اختبار مستوى الدعم 0.23 درهم كمستوى اول، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.20 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.27 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط