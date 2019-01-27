شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاتحاد الوطني (UNB) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 5.11 درهم، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 5.15 درهم، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، كما نجح السهم في الاغلاق اعلى الحد العلوي من مؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 5.50 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 5.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.00 وبين مستوى المقاومة هو 5.22 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد