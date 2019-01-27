شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اركان لمواد البناء (ARKAN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون أي تغيير مقارنة باغلاق الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0.487 درهم، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق للغاية للأسبوع الثاني على التوالي، ويقترب السهم حاليا من الحد العلوي من القناة الهابطة طويلة الأجل، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لاسفل في عملية جني أرباح قد تصل الى 0.45 درهم كمستوى اول ثم 0.42 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.48 وبين مستوى المقاومة هو 0.49 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط