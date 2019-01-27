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شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة اغذية (AGTHIA) يسجل ادنى مستوى منذ بداية العام -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 3.80 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية العم الحالي، مما يعكس تنامي القوة البيعية خلال الأيام والاسابيع القادمة، كما نلاحظ استمرار الميل الهابط على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم خسائره للوصول لمستوى الدعم 3.55 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.10 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.76 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.84 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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