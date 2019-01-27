شكرا لقرائتكم خبر عن بنك البلاد يطلق «حساب البلاد» بعوائد شهرية بالدولار الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، أوضح مدير عام مصرفية الأفراد ببنك البلاد الأستاذ إيهاب حسوبه «أن حساب البلاد بالدولار حساب بنكي يقدم لأول مرة بالمملكة للعملاء الكرام بالدولار الأمريكي تماشيا مع رغبات عملائنا بعد النجاح الكبير، الذي حققه حساب البلاد بالريال السعودي، ويعتمد حساب البلاد على مبدأ المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح حسوبه أن حساب البلاد يقدم مزايا عديدة كالمرونة والأمان وانخفاض المخاطر، ويتم إيداع الأرباح بصفة شهرية (بداية كل شهر ميلادي) في حساب العميل ويمكن لجميع العملاء الكرام فتح حساب البلاد بالدولار كحساب إضافي عبر البلاد نت www.bankalbilad.com؛ وذلك حرصا من بنك البلاد على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر وتحسين تجربة العملاء».
وأضاف حسوبه: يأتي إطلاق «حساب البلاد بالدولار» بهدف تحفيز عملائنا الكرام بأهمية ادخار الأموال بشكل مستقر ومضمون والحد من الإنفاق الاستهلاكي؛ وذلك إسهاما من بنك البلاد لتحقيق هذا الهدف، الذي يعد من أهم مقومات رؤية المملكة الطموحة 2030 وهو تعزيز قدرة المواطن على الادخار.
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