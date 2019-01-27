شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الوزاري يناقش مستقبل المنشآت الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم، عبدالعزيز الحميد، أن الغرف شريك إستراتيجي في صناعة القرار بين القطاعين العام والخاص في ربط رجال الأعمال بالمسؤولين وطرح التحديات والمصاعب لإيجاد الحلول المناسبة لها، مثنياً على تفاعل رجال الأعمال والمختصين في المنطقة وما يملكونه من إمكانات مهنية ومعطيات علمية جعلت منهم مرجعاً مثالياً لمختلف الأطروحات المرتبطة بقطاع المال والأعمال.
ودعا الحميد للمشاركة في المؤتمر لطرح معوقات التواصل بين القطاعين والسعي للعمل على مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات، كما تطرق إلى أهمية أبعاد الانفتاح الوزاري مع الغرف عبر هذه الفعاليات التي تجسد للعلاقة المستقبلية وتبرز قيمة الميدان من خلال الغرف التجارية، التي تنتظر مزيداً من خطوات الدعم لتكون قادرة على التناغم وأداء الرسالة الوطنية.
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