شكرا لقرائتكم غبريل يتحفّظ عن اعتبارات استندت إليها "موديز" لخفض التصنيف ويستغرب "السرعة" في تعديله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت – دانيال الضاهر | منذ 7 ساعات في 26 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 20:16

لا تكتفي أوساط القطاع الخاص في لبنان في تحذيرها من خطورة المراوحة التي تشهدها ولادة الحكومة المنتظرة منذ تسعة أشهر على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بل أضافت إلى مطالبتها اليومية بالإسراع في تشكيلها، شرطاً متشدداً بأن تكون حكومة فعّالة ومصمّمة على السير في تنفيذ الإصلاحات، تطبيقاً لمقررات مؤتمر "سيدر"، حتى لا يقع لبنان في محظور المقاطعة الدولية والعربية.



وعزّز تقرير "موديز" الأخير الذي خفّض التصنيف الائتماني للبنان، المشهد الخطير على الأوضاع الاقتصادية والمالية. ووصفت مصادر نقدية رسمية هذا التقرير، بأنه يحضّ على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وليس أي حكومة، بل أن تكون جدية في سلوك مسار الإصلاح الاقتصادي، التزاماً بما تعهد به لبنان في مؤتمر "سيدر" كشرط للحصول على التمويل، بما يؤسس لمسار ينقل لبنان إلى ضفة التعافي والنمو.

واعتبر كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في "مجموعة بنك بيبلوس" نسيب غبريل، في حديث إلى "الحياة"، أن تقرير "موديز" هو "مثابة جرس إنذار للأحزاب والتيارات السياسية للإسراع في تشكيل حكومة فعّالة، بمعنى أن يكون هدفها الرئيس تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية والبنيوية". لكن في المقابل تحفّظ بـ "شدّة" عن الأسباب التي أوردتها الوكالة واستندت إليها في خفض التصنيف، مستغرباً "السرعة" في هذا التعديل، إذ "غيّرت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية منذ أسابيع فقط، لتعدّلها مجدداً من سلبية إلى مستقرة" في هذا التقرير. ويعني هذا التعديل بحسب ما أوضح أن الوكالة "لا تنوي خفض التصنيف في المدى المنظور".

وعدّد غبريل الأسباب التي وردت في التقرير، إذ أشارت "موديز" إلى أنها "سمعت بإجراءات ستتخذها السلطات بعد تشكيل الحكومة لخفض حاجات الدولة إلى الاستدانة وكلفة خدمة الدين، معتبرة أن هذه الإجراءات وفقاً لمنهجيتها مثابة تعثّر للدولة، من دون أن تأخذ في الاعتبار التصريحات التي أدلى بها ليس فقط وزير المال علي حسن خليل بل أيضاً رئيسا الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الذين أكدوا "التزام الدولة تسديد كل المستحقات لجميع حاملي السندات السيادية سواء بالليرة أو بالعملات الأجنبية، والحفاظ على الودائع في شكل واضح وقاطع". كما لم تأخذ في الاعتبار "مبادرة قطر بالاستثمار في السندات السيادية بقيمة 500 مليون دولار، والتي تندرج في إطار الدعم الخليجي للبنان".

ولاحظ غبريل أن الوكالة "لم تدخل في أي تفصيل يتعلّق بهذه الإجراءات، لأنّ المسؤولين في لبنان لم يعلنوا عن أي منها". ورأى أن الإعلان عن "الجدية" لخفض الإنفاق وكلفة خدمة الدين" عنصر إيجابي عوض أن يكون عذراً لخفض التصنيف".

أما السبب الذي لم يَرِد في التقرير ولن تورده الوكالة، بحسب غبريل، هو "المنافسة الشديدة بين وكالات التصنيف العالمية الثلاث منذ اندلاع أزمة المال العالمية، وتعرّضها للانتقادات اللاذعة لعدم توقعها احتمالات وقوع هذه الأزمة، إذ أبقت على تصنيفاتها المرتفعة لمنتجات مالية شديدة الخطورة التي شكّلت أحد الاسباب الرئيسية لهذه الأزمة". ونتيجة لذلك، "أصبح السباق على أشدّه بين الوكالات على اتخاذ قرار التصنيف، وحماية ذاتها من الانتقادات".

وعن التقرير اللاحق لـ "موديز" الذي خفّض التصنيف الائتماني لثلاثة مصارف هي، "بنك لبنان والمهجر" و"بيبلوس" و"عوده"، أوضح غبريل أن هذا التصنيف "يصدر تلقائياً بعد خفض التصنيف السيادي للبلد، إذ لا يمكن أن يكون تصنيف المصارف أعلى، لأنها تحمل قسماً من الدين العام". وقال "هذا الموضوع مثار جدل طويل مع الوكالات ومنهجيتها، إذ لا يمكن مقارنة المصارف المُحافِظة في إدارة عملياتها، والتي تحوز على ثقة المودعين والمقترضين والمساهمين، وتحقق أرباحاً وتسجل نسباً مرتفعة في الملاءة والسيولة المشهود لها عالمياً، بإدارة المسؤولين للقطاع العام والمالية العامة حيث تسجل الموازنة عجزاً يُتوقع وصوله إلى 10.7 في المئة من الناتج المحلي وقيمته 6.3 بليون دولار خلال عام 2018".

من هنا، أكد غبريل أن خفض تصنيف هذه المصارف "لا يؤثر على القطاع وعملياته لأن البنوك اللبنانية لا تستدين من الأسواق العالمية ولا تُصدر سندات كما يحصل في الأسواق الناشئة الأخرى". وأوضح أن المصارف "تموّل عملياتها من الودائع والتي ارتفعت عليها الفوائد أصلاً العام الماضي".

أما بالنسبة إلى الزيادة في كلفة الاستدانة، لفت غبريل إلى أن "الفوائد ارتفعت على الودائع خلال العام الماضي، أي قبل خفض التصنيف الذي لن يؤثر على الودائع والتسليفات".

وأشار إلى أن هذا التصنيف الجديد للبنان "بات يساوي سبع درجات دون المستوى الاستثماري بدلاً من ست قبل التخفيض، وهو ينسحب على المصارف أيضاً، لذا فهو لا يمثل تغييراً جذرياً". وذكّر بأنها "ليست المرة الأولى التي يُخفّض فيها التصنيف الائتماني إلى هذا المستوى، إذ اتخذت وكالة "ستاندرد اند بورز" عام 2008 قرار الخفض ذاته إلى "CCC+"، وكان السبب أيضاً الشلل السياسي، لترفع التصنيف مجدداً بعد مرور أشهر على تشكيل الحكومة في تلك السنة".