شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتيسا» يستعد لبيع قروض مشكوك في تحصيلها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن بنك «إنتيسا سان باولو» الإيطالي يستعد لبيع جزء من القروض المشكوك في تحصيلها التي تقدر قيمتها بحوالي 15.6 مليار يورو (17.8 مليار دولار).
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن هذه المصادر القول إن هذه القروض مضمونة بأصول عقارية أو بشركات، مضيفة أن البنك الإيطالي لم يقرر بعد حجم هذه القروض التي سيتم بيعها وما زالت تتشاور مع المستثمرين لقياس حجم الطلب على هذه القروض، وقال اثنان من المصادر إن البنك قد يطرح قروض كحزمة واحدة قيمتها الاسمية مليارا يورو للبيع.
(د ب أ)
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