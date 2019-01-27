شكرا لقرائتكم خبر عن 69 ألف رخصة أعمال في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

كشف سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة أنجزت 68957 رخصة في العام الماضي، مشيراً إلى أن الرخص التجارية جاءت في المركز الأول من حيث النمو للرخص الصادرة والمجددة حيث بلغت 44424، تليها الرخص المهنية التي بلغت 21627 رخصة، أما الرخص الصناعية فقد بلغت 2319 رخصة، وبلغ عدد رخص اعتماد 587 رخصة، وحققت نسبة نمو بلغت 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه 2017.

وأشار السويدي إلى أن عام 2018 شهد العديد من الإنجازات والمبادرات التي قامت بها الدائرة منذ بداية العام وحتى الآن وبالشكل الذي يعكس رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة.

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في حوار مع ”الخليج 365” إن عدد الشكاوى التي وردت لاقتصادية الشارقة بلغت 4973 شكوى خلال العام 2018، مقارنة بعدد 4527 شكوى في عام 2017. حيث تصدرت شكاوى حماية المستهلك والتي بلغت 4076 شكوى قائمة الشكاوى التي ترد للدائرة في حين بلغت 3725 شكوى في 2017، تليها شكاوى الغش التجاري بعدد 419 شكوى في 2018 مقابل 391 شكوى في 2017 في حين بلغت شكاوى وكيل الخدمات 478 شكوى في 2018 مقارنة بحوالي 411 شكوى في عام 2017.

وأكد السويدي أن الزيادة الملحوظة في أعداد شكاوى حماية المستهلك دليل نجاح جهود الدائرة في توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، وأوضح أن نشاط السيارات وقطع غيارها جاء في مقدمة شكاوى حماية المستهلك في عام 2018 وبنسبة 26% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك، يليها نشاط الإلكترونيات والهواتف المتحركة والأدوات الكهربائية ومواد البناء التي بلغت نسبتها 13%، ثم نشاط المفروشات بنسبة 9% من إجمالي عدد الشكاوى للفترة المذكورة، فيما تقاسمت بقية الشكاوى بقية النسب المتبقية.

تقارير اقتصادية

أضاف السويدي أن الدائرة أصدرت جملة من التقارير الاقتصادية أهمها التقرير السنوي السابع للعام 2017 ورخص الأعمال وكتيب المنطقة الوسطى، في حين نجحت الدائرة في تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية التي حققت الهدف في الوصول بأريحية للمتعاملين من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى العمل على محور آخر في التواصل بشكل مباشر مع المتعاملين كافة من خلال استخدام البيئة الرقمية والتكنولوجية حيث بلغت نسبة التحول الرقمي في إجراءات وخدمات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 100%، مع إنجاز نموذجي للربط مع العديد من الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية لتسهيل الإجراءات.

وأوضح أن نسبة المعاملات المنجزة عن طريق الخدمات الرقمية وعبر 12 مركز خدمة خلال 2018 حققت نمواً بلغ 5% مقارنة بالعام 2017، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة. تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وتأتي هذه المؤشرات كدليل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً.

وأكد على أن الخدمات الرقمية تأتي ضمن مبادرات الدائرة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفير الخدمات التي ترقى لتطلعات المتعاملين وتوفير فرص وخيارات أوسع لإنجاز معاملاتهم.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي أن دولة الإمارات ومعها إمارة الشارقة ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات وتقلبات الأسواق العالمية لا يزال اقتصادها ينمو بشكل مستدام وما زال لدينا نصيب فرد مرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، ولدينا هيكل اقتصادي متنوع يضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدفوعة بالرؤية الحكيمة التي يوجهها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وهي ما عززت من اقتصاد الإمارة، وحافظت على قدرتها التنافسية العالية كثالث أكبر اقتصاد في الدولة.

وقال السويدي: إن اقتصادية الشارقة تخطت بفضل جهود كوكبة من الموظفين المخلصين حدودا كبيرة لتساهم في انطلاقة جديدة للتنمية الاقتصادية في الشارقة، اعتمدت خلالها على الاستدامة والتنافسية وتبسيط الإجراءات والاعتماد على مؤشرات ومقاييس التنافسية الدولية لمعايير أدائها، مع العمل على تنمية الصناعة الوطنية وتطوير القطاعات التجارية.

أشار السويدي إلى أن قطاع الأعمال في الشارقة حقق تطوراً في اختزال وقت إنجاز الرخصة للمستثمرين، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود انطلاقة جديدة لتطوير التجارة وتنمية الاستثمار الصناعي في الشارقة.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة تستمر بالعمل وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية وصولاً لرؤيتها بالريادة في التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاقتصادي في الإمارة، وتأكيداً على ذلك تقوم الدائرة بالترويج للإمارة من خلال المشاركة في المعارض والمحافل الاقتصادية المحلية والعالمية، إضافة إلى مشاركتها ضمن الوفود الحكومية والتجارية التي تشرف على تشكيلها وزارة الاقتصاد، وتأتي هذه المشاركات ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة لجذب المستثمرين للإمارة، وذلك من منطلق حرصها على تشجيع وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص، ويعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة من المهام الرئيسية للدائرة.

تطوير البنية التحتية

لفت سلطان عبد الله بن هده السويدي إلى أن الشارقة تتبنى خطة طموحة لتطوير البنية التحتية وبيئة الأعمال ورفع جودة الحياة من خلال إنشاء وتطوير عدد من الطرق في المنطقة الوسطى وفي المنطقة الشرقية، إضافة إلى إنشاء عدد من المراكز والأسواق المتخصصة، وأيضاً تبني تطوير وزيادة فاعلية خدمات الكهرباء والمياه وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة في المناطق الشرقية والوسطى، ومنطقة الصجعة، وأيضاً تطوير منطقة النهضة لتصبح منطقة عالمية للجذب التجاري والسكاني في مدينة الشارقة وتحويلها من منطقة صناعية حرفية قديمة إلى منطقة تجارية سكنية.

تعزيز ثقافة المستهلك

قال سلطان عبد الله بن هده السويدي: إن الدائرة تسعى دائما إلى تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين المستثمر، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية. مؤكدا حرص الدائرة على معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لاستراتيجيتها الداعية لتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء، وتنفيذاً لاستراتيجية الدائرة الخاصة بتحسين الأداء والتعامل مع الشكاوى بالسرعة الممكنة.

وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة مستوى الوعي لدى المستهلكين نتيجة الحملات التوعوية التي تنفذها الدائرة والتي تستهدف جميع فئات المجتمع في مختلف مدن ومناطق الإمارة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

وأكد أن توعية المستهلكين بحقوقهم تمثل إحدى آليات توفير الحماية لهم، إذ إن معرفة الحقوق والواجبات هي السبيل الأهم لبناء أسواق منظمة وحديثة، مشيراً إلى أن الحملات التوعوية تنتشر بطريقة تفاعلية ووسائط مبتكرة على نطاق واسع في مختلف المرافق التجارية، بدءاً من مراكز التسوق، وصولاً إلى الأسواق التجارية التقليدية.

وتوقع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن تتواصل فرص النمو الاقتصادي في الإمارة خاصة بما تمتلكه من مقومات وقوانين وقرارات جديدة ومحفزات ومزايا رائدة تسهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي للشارقة.

تنشيط القطاعات الاقتصادية

أشار سلطان عبد الله بن هده السويدي إلى نجاح الدائرة من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها، ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسية التي تعمل الدائرة على تحقيقها، عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الشارقة خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي وحققت مستوىً رفيعاً من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.

الاتفاقيات والشراكات

أشار رئيس دائرة التنمية بالشارقة إلى أن الدائرة وقعت العديد من الاتفاقيات والشراكات خلال العام 2018 مع عدد من الهيئات والمؤسسات لتسهيل خدمة المتعاملين وتبسيط إجراءات التراخيص شملت توقيع الدائرة اتفاقية مع معاملات لخدمات رجال الأعمال، ومركز السعادة لخدمات رجال الأعمال ومركز سيف لخدمات الأعمال ومركز خدمتي المتميزة لخدمات رجال الأعمال لتوفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة «أعمال» وخدمات اقتصادية الشارقة الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع بنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين وتعزيز التنمية الاقتصادية بالإمارة من خلال تقديم خدمات رقمية تسهم في تعزيز الاعتماد على الإجراءات غير الورقية ومنح المتعاملين خيار الاستعلام الإلكتروني عن رخص المنشآت الاقتصادية من خلال قنوات مصرفية متعددة ومعتمدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات أهمها مذكرة تفاهم «مدينة الشارقة للنشر» والجامعة القاسمية.

قنوات تلقي الشكاوي

أكد سلطان بن هدة أهمية تواصل الجمهور مع الدائرة في حالة تعرضهم لمشكلات ما بعد الشراء، وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء، التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى، وتتيح الدائرة العديد من القنوات لتلقي الشكاوى، حيث تتلقى الدائرة الشكاوى من خلال مركز الشارقة للاتصال.

بوابة إلكترونية لرخصة «اعتماد»

أوضح سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة أطلقت البوابة الإلكترونية الخاصة برخصة «اعتماد» بحلتها الجديدة والتي تتميز بتصاميمها العصرية المبتكرة، وتركيزها على سهولة الاستخدام وإضفاء المزيد من السلاسة والبساطة والاختصار على الخطوات التي يحتاجها زائر الموقع للوصول إلى المعلومات التي يبحث عنها، إلى جانب إبراز الخدمات الأساسية ذات الأولوية على الصفحة الرئيسية وتمكين المتعامل من المباشرة في إجراءات الحصول عليها بنقرة زر واحدة.

أضاف سلطان أن اقتصادية الشارقة نجحت في تفعيل خدمة الدخول الذكي والربط الإلكتروني بينها و«تنظيم الاتصالات»، ووزارة الاقتصاد في مشروع السجل الوطني الاقتصادي.