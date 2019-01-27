نجاح الجمارك في تبني وتمكين تقنية المعلومات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قال المفوض علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية بمناسبة اليوم العالمي للجمارك أمس، إن الإمارات تلعب دوراً محورياً في منظومة التجارة العالمية في ظل ارتفاع الميزة التنافسية الاقتصادية والتجارية للدولة والتنوع والنمو الاقتصادي القوي الذي تنعم به منذ سنوات مضت، فضلاً عن دورها الهام كمركز إقليمي ومعبر تجاري.

وأكد النيادي: «نجاح قطاع الجمارك في دولة الإمارات في تبني وتمكين التكنولوجيا وتقنية المعلومات في محاور العمل كافة، انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021».

وأكد النيادي أن «الجمارك» على أعتاب مرحلة جديدة من التطور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تطوير العمل الجمركي والارتقاء بمستوى التفتيش والرقابة والتخليص الجمركي.