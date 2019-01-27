«غرفة الشارقة» تستقطب 5178 شركة جديدة في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن انضمام 5178 شركة جديدة إلى عضويتها في العام 2018؛ أي بنسبة نمو بلغت 7.4% في إجمالي عدد الأعضاء، مقارنة بالعام 2017؛ الأمر الذي يعكس المزايا التنافسية التي توفرها إمارة الشارقة، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والخدمات المتطورة والمبتكرة التي توفرها الغرفة لأعضائها في مجتمع الأعمال.

بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة الشارقة في العام الماضي 93851 شهادة، محافظة على استدامة نمو القطاع التجاري الذي يعتبر ركيزة أساسية لاقتصاد الشارقة، وجزءاً رئيسياً في خطط التنويع الاقتصادي بالإمارة.

وأشار عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن نجاح الغرفة في اجتذاب أكثر من 5000 شركة جديدة إلى عضويتها من مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤشر على الأهمية التي يُوليها المستثمرون للإمارة، باعتبارها وجهة متميزة للأعمال في المنطقة، مؤكداً أن الغرفة بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تمضي قدماً في خططها واستراتيجياتها وأولوياتها، للترويج للشارقة كمركز رائد في مجال الأعمال.

وأوضح العويس أن الشارقة بما تمتلكه من مقومات وإمكانات عالية الجودة، توفر بيئة خصبة للاستثمارات الخارجية، حيث تتميز ببنية تحتية حديثة ومتطورة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين إمارات الدولة، ويوفر قاعدة للانطلاق إلى أسواق المنطقة، في حين يبرز في الإمارة تنوع الفرص الاستثمارية، وعدم محدوديتها، ومرونة التشريعات والقوانين وحداثتها، ومواكبتها للمتغيرات العالمية في بيئة الأعمال.

وأضاف العويس: «يعتبر دعم قيادتنا الرشيدة أحد أسباب جذب الاستثمارات إلى الإمارة، حيث جاءت الموازنة الجديدة للعام 2019، لتعزز الاستثمار في البنية التحتية، وتركز على الرفاهية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وتشجع على الابتكار والإبداع في الخدمات والمبادرات، وهو العامل الذي يسهل من مهمتنا بغرفة الشارقة، في التعريف بالفرص وبيئة الأعمال، وتحفيز المستثمرين على القدوم إلى إمارة الشارقة».

وأشار محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، إلى أن العام 2018 شهد تطبيقاً تدريجياً لعدد من المبادرات التحسينية والتطويرية في نظم الإدارة والعضوية، بما يتوافق مع أهم الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث أضافت هذه التحسينات كفاءة عالية للعمليات التشغيلية في الغرفة، وعززت من تجربة عملائنا في الحصول على خدماتنا، عبر تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، والاستفادة من مبادراتنا المتنوعة، التي تصب في صالح تطوير وتحسين نشاطاتهم وأعمالهم.

بدوره شدد عبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة، على التزام الغرفة باعتماد الابتكار عنواناً لكافة ممارساتها وخدماتها التي تستهدف تسهيل ممارسة العميل لنشاطاته، وإثراء تجربته، بما يحقق له عظيم الاستفادة، ويوفر له وقته وجهده، مشيراً في هذا المجال إلى أن الغرفة توفر عدداً من الخدمات ذات القيمة المضافة لأعضائها، حيث تمكنهم المشاركة في الفعاليات واللقاءات متنوعة المواضيع على مدار العام، والاستفادة من خدمات مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، والحصول على دعم لتصدير وإعادة تصدير منتجاتهم وبضائعهم إلى أسواق المنطقة، إضافة إلى المشاركة في بعثات خارجية تخصصية إلى أسواق متنوعة حول العالم.

ولفت شطاف إلى أن الاستثمار في تسهيل الخدمات للأعضاء، هو الاستثمار الأنجح لخدمة مجتمع الأعمال.