القاعدة النقدية ترتفع 0.6% إلى 380 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

ارتفعت القاعدة النقدية في الدولة خلال عام 2018 بنسبة 0.6% لتصل إلى 379.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 377.4 مليار درهم بنهاية 2017. وتضمنت القاعدة النقدية 85.8 مليار درهم حجم النقد المصدر من قبل المركزي، و120.6 مليار درهم حجم الاحتياطي الإلزامي (بزيادة 0.32% خلال 2018)، و35.1 مليار درهم حجم صافي الحسابات الجارية للبنوك لدى «المركزي» (انخفضت 1.7% خلال عام)، إضافة إلى صافي شهادات الإيداع التي زادت 2.29% خلال العام لتصل إلى 138.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر.

وارتفع حجم أصول المصرف المركزي خلال عام 2018 بنسبة 2.8% (11.35مليار درهم) ليصل إلى 417.72 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، منها حجم النقد وحسابات البنوك 200.9 مليار (بزيادة 30.26%)، و106.84 مليار درهم ودائع (تراجع حجمها 4%)، و104.24 مليار درهم استثمارات (بانخفاض 22.1%)، و3.14 مليار درهم تسهيلات، و2.6 مليار درهم أصول أخرى.

وخلال العام الماضي، ارتفعت قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) 5.15% لتصل إلى 23.25 مليار درهم، وشهدت أصول «المركزي» الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 4.28% (بزيادة 14.89 مليار درهم) لتصل إلى 362.55 مليار درهم بنهاية ديسمبر (86.79% من إجمالي أصول «المركزي»).

وأظهرت بيانات «المركزي» تراجعاً في حجم النقد المصدر خلال ديسمبر بنسبة 2.2% إلى 85.4 مليار درهم مقابل 87.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر، لكن حجم النقد المصدر بنهاية ديسمبر بقي أكثر بمقدار 400 مليون درهم مقارنة مع نهاية 2017. وأوضح «المركزي» أن حجم النقد المصدر الموجود لدى البنوك (الكاش) تراجع خلال ديسمبر مقارنة بنوفمبر 10.6% بتراجع 1.8 مليار درهم، فيما تراجع على أساس سنوي 13.4% إلى 15.3 مليار درهم مقارنة مع نهاية عام 2017. كما تراجع حجم النقد المصدر الموجود خارج البنوك على أساس سنوي 4% إلى 70.5 مليار درهم بنهاية 2018 مقارنة مع 67.7 مليار درهم بنهاية 2017.