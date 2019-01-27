6 % مكاسب وول ستريت منذ مطلع العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رغم عدوى الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثير الاضطراب السياسي في واشنطن الذي أضيفت إليه نهاية الأسبوع خيبة أمل المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن، حققت وول ستريت قفزات إيجابية منذ بداية العام.

وحتى إغلاق يوم الجمعة الماضي، كان مؤشر داو جونز كاسباً أكثر من 6%، فيما بلغت مكاسب مؤشر ناسداك 8% منذ مطلع 2019، مقابل 6.3% لمؤشر ستاندرد آند بورز.

إلى ذلك، أكد تقرير صادر عن «بنك أوف أمريكا ميرل لينش»، أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة نهاية الدورة الاقتصادية التي تسبق الركود. وفيما يعتقد معظم المحللين في وول ستريت، أن الاقتصاد الأمريكي يمر بهذه المرحلة فعلاً، والتي تتميز بتباطؤ النمو الاقتصادي، وبلوغ هوامش الربح والمبيعات، ومكرر ربحية السهم ذروتها.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية أول أمس الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي خسر ما لا يقل عن ستة مليارات دولار خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بسبب توقف العمال عن الانتاج والنشاط الاقتصادي المهدر. وقد وافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.

وتمت الموافقة بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير وتم إعطاء الكونجرس وترامب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود، ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون لصيبح قانونا على الفور. (ص 11)