شكرا لقرائتكم خبر عن موجبات ومسوغات استمرار النظام النقدي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد *

هناك اتجاه بدأ بالظهور لإدارة الظهر للدولار كعملة احتياط عالمية وكأداة دفع رئيسية في المعاملات التجارية الدولية، ويمكن لهذا التوجه الذي يسلكه عدد من البلدان في مقدمتها الصين وروسيا، ومؤخراً الاتحاد الأوروبي، أن يتبلور في المستقبل ويشكل أحد المسارات والخيارات المتاحة في النظام النقدي العالمي.

في مؤلفه «معركة بريتون وودز: جون مينار كينز وهاري ديكستر وايت وصناعة نظام عالمي جديد»، الصادر في فبراير/شباط 2013، يطالب «بن ستيل»، بإنشاء اتفاقية «بريتون وودز» جديدة، وذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008. ولكن من ذا الذي سيسمعه، فالنظام الحالي مناسب جداً جداً لمن أنشأه، أي الولايات المتحدة.

فعلى الرغم من عدم تمكن الولايات المتحدة من الاستمرار في الوفاء بما أخذته على عاتقها من التزامات في الاتفاقية مقابل تمتعها بامتياز تثبيت عملتها الوطنية (الدولار) عملةً عالمية (كوحدة حساب لقياس القيمة، أي قيمة السلع والخدمات، وكأداة دفع دولية، وأداة تداول دولية، وأداة اكتناز دولية)، ومنها التزامها بتوفير الغطاء الذهبي اللازم للدولار وتبديل الدولار بالذهب عند الطلب من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) على أساس سعر ثابت وهو 35 دولاراً للأونصة الواحدة من الذهب، وذلك اعتبارا من عام 1971، أي بعد 30 عاما من العمل بقواعد نظام بريتون وودز، وذلك بعد أن نفد مخزون أمريكا من الذهب الذي كانت تحوزه، والذي مثَّل، حوالي 60% من احتياطيات الذهب العالمية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

لقد اعتُمد الدولار كوحدة نقد أساسية أمريكية بتوصية من الرئيس توماس جيفرسون في عام 1792م. وحددت قيمته بموجب قانون النقد الأساسي (قانون سك النقود) الصادر من الكونجرس في عام 1792، والذي اعتمد نظام المعدنين النفيسين (الذهب والفضة). وتم تحديد قيمة الدولار على أساس 20.59 دولار لأونصة الذهب الصافي وما يقابلها من الفضة على أساس معادلة 1ج ذهب = 15 جرام فضة. وفي عام 1835 تم تعديل المعادل الذهبي للدولار (خفضاً) ليصير 20.67 دولار لأونصة الذهب. وبقي هذا المعادل ثابتاً حتى عام 1934 حيث تم تخفيض معادل الدولار الذهبي (خفضاً أيضاً) كنتيجة طبيعية لأزمة الكساد العظيم (1929-1933). واستقر المعادل عند 0.8885714 جرام من الذهب الصافي، أي بما يوازي 35 دولارا أمريكيا للأونصة الواحدة من الذهب بموجب اتفاقية بريتون وودز. وفي عام 1973م خفضت واشنطن قيمة عملتها ليصبح معادلها الذهبي 42.22 دولار للأونصة الواحدة.

اليوم لم يعد الدولار مسنوداً بالذهب، كما تقلص وزن الاقتصاد الأمريكي بين الاقتصادات العالمية بشكل كبير، فبعد أن كان إجمالي الناتج المحلي الأمريكي الاسمي يشكل 30% من إجمالي الناتج العالمي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، انخفض إلى 18%، فيما اقترب الاقتصاد الصيني من هذا المستوى بنسبة 16%. ولكن وبحسب البنك الدولي فإن الاقتصاد الصيني بات يتفوق على الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2015 بحسبان القوة الشرائية لإجمالي الناتج، المعيار الأكثر اعتماداً لدى الأكاديميين. ومع ذلك فإن الدولار ما زال يضطلع بحصة الأسد في إجمالي الاحتياطيات التي تحتفظ بها الدول، بنسبة 46.8%، واليورو بنسبة 14.4%، واليوان/ الرينمنبي الصيني بنسبة 0.8%، والين الياباني بنسبة 3.1%، والجنيه الاسترليني بنسبة 3.2% (بيانات 2016، صندوق النقد الدولي). كما أن معظم السلع والخدمات التي يجري الاتجار بها عالميا يتم تسعيرها وإعداد فواتيرها بالدولار.

ولكن هنالك اتجاه بدأ بالظهور شيئاً فشيئاً لإدارة الظهر للدولار كعملة احتياط عالمية وكأداة دفع رئيسية في المعاملات التجارية الدولية. ويمكن لهذا التوجه الذي يسلكه عدد من البلدان في مقدمتها الصين وروسيا، ومؤخراً الاتحاد الأوروبي الذي أعلنت مفوضيته قبل أيام عزمها على إحداث نقلة في التعاملات الدولية بعملة اليورو على حساب الدولار، أن يتبلور في المستقبل ويشكل أحد المسارات والخيارات المتاحة في النظام النقدي العالمي من دون الاضطرار للمرور بعملية واسعة النطاق من جولات الصراع التفاوضي لإدخال تعديلات جوهرية على النظام النقدي العالمي الذي لم يعد يستند لا إلى اتفاقية بريتون وودز المنتهية عملياً في عام 1971، ولا إلى الغطاء الذهبي، وإنما إلى الدولار الأمريكي الذي لم يعد له من سند اقتصادي سوى القواعد العسكرية وحاملات الطائرات وقاذفات القنابل والصواريخ النووية الأمريكية.

* كاتب وباحث بحريني