شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فائزاً في برنامج «راكز» لتميّز الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”
فازت 12 شركة من شركات المنطقة الحرة والشركات المحليّة في برنامج جوائز «راكز» لتميّز الأعمال لعام 2018، الذي تطلقه مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» سنوياً. ويأتي هذا البرنامج كثمرة تعاون بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وبلغت قيمة الجوائز النقدية التي منحتها الهيئة هذا العام للشركات الفائزة نحو 200,000 درهم. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت خصيصاً لهذا الحدث في فندق «ريكسوس باب البحر» بجزيرة المرجان.
بلغت نسبة زيادة المشاركين 95% في عام 2018. و خضعت عملية اختيار الشركات الفائزة بجوائز المركزين الأول والثاني لعملية تقييم صارمة على يد لجنة مستقلة من المؤسسة الدولية للأداء المتميز لانتقاء المرشحين والفائزين.
وأعرب سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة «راكز»، عن سعادته بانطلاق البرنامج، مشيراً إلى أنه منذ ميلاد برنامج جوائز «راكز» لتميّز الأعمال في عام 2014، تم تكريم 44 شركة. وأكّد سموه حرص «راكز» على إقامة هذا البرنامج الذي يشكّل مصدر إلهام للهيئة يدفعها نحو إحراز التفوّق برؤية عملائها وهم يحصدون ثمار التفوّق والنجاح، لا سيما فيما يتعلق بتزويد هؤلاء العملاء بالحلول التي يحتاجون إليها لبلوغ أهدافهم وتحقيق طموحاتهم.
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