شرطة دبي: جاهزون لاستقبال 25 مليون زائر في إكسبو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سوميه سعد

أكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، أن شرطة دبي جاهزة لاستقبال 25 مليون زائر في إكسبو ما بين أكتوبر/‏تشرين الأول 2020 وإبريل/‏ نيسان 2021، وحرصت القيادة العامة كل الحرص على وضع خطة عمل متكاملة لتنظيم المعرض ، وما يصاحبها من ارتفاع عدد الزوار وتنوع الجنسيات والثقافات

وأضاف أنه وضع 3 قطاعات: العمليات و الدعم والبحث الجنائي، لتأمين «إكسبو» من أي مخاطر، إضافة إلى مشروع «عيون» والذي يربط جميع أنظمة المراقبة والكاميرات تحت منظومة واحدة تشرف عليها القيادة العامة لشرطة دبي، بقصد توفير أقصى مستويات الحماية والأمن والسلامة للجميع، وفقاً لمنهجية محددة تعنى بالتنسيق الكامل بين الجهات المختصة في القيادة العامة والجهات الخارجية، وتنظيم دور كل جهة بما يسهم في إنجاح تأمين الفعاليات المختلفة، ويعكس الواجهة الحضارية لشرطة دبي، وتتركز أهداف المنهجية على إبراز الدور الريادي لقوة شرطة دبي في رصانة إدارة الفعاليات من خلال الإجراءات الآمنة والمرورية وإبراز الجانب الحضاري والعصري لإمارة دبي .