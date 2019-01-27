4 معايير لمزاولة عمل«مسوقي التأمين» عبر البنوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

حددت «هيئة التأمين»، الاشتراطات والمعايير اللازم توافرها في موظفي تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، وتضمنت إتمام الموظف 30 ساعة تدريب معتمدة لدى شركة تأمين، وموافاة الهيئة بما يثبت إتمام الموظف لمدة التدريب. وتضمن قرار الهيئة تقديم الموظف لشهادات مشاركته في 3 دورات تدريبية، ضمن تخصصات وبرامج «مقدمة في التأمين»، و«خدمة عملاء التأمين»، و«التأمين المصرفي»، و 3 دورات مختلفة في أي من الدورات المعتمدة من مبادرة «مهاراتي»، التي تقدمها الهيئة أو ما يعادلها. واستيفاء متطلبات النجاح خلال سنتين من تاريخ المشاركة بالدورات، وأن تتم موافاة «الهيئة» بمحتوى الدورات .

كما تضمن نص القرار أن يخضع الموظف لخطة تدريب مستمرة من الشركة، في ما يتعلق بالمنتجات الجديدة التي سيقوم الموظف بتسويقها.