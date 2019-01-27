شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معايير لمزاولة عمل«مسوقي التأمين» عبر البنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض
حددت «هيئة التأمين»، الاشتراطات والمعايير اللازم توافرها في موظفي تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، وتضمنت إتمام الموظف 30 ساعة تدريب معتمدة لدى شركة تأمين، وموافاة الهيئة بما يثبت إتمام الموظف لمدة التدريب. وتضمن قرار الهيئة تقديم الموظف لشهادات مشاركته في 3 دورات تدريبية، ضمن تخصصات وبرامج «مقدمة في التأمين»، و«خدمة عملاء التأمين»، و«التأمين المصرفي»، و 3 دورات مختلفة في أي من الدورات المعتمدة من مبادرة «مهاراتي»، التي تقدمها الهيئة أو ما يعادلها. واستيفاء متطلبات النجاح خلال سنتين من تاريخ المشاركة بالدورات، وأن تتم موافاة «الهيئة» بمحتوى الدورات .
كما تضمن نص القرار أن يخضع الموظف لخطة تدريب مستمرة من الشركة، في ما يتعلق بالمنتجات الجديدة التي سيقوم الموظف بتسويقها.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 معايير لمزاولة عمل«مسوقي التأمين» عبر البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.