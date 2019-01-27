«ياس مارينا أبوظبي» يفتتح مرسى جافاً للقوارب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
افتتح مرسى ياس مارينا أبوظبي، مرسى جديداً جافاً يحتضن 97 ركناً مظللاً للمقطورات التي تحمل القوارب، إلى جانب محطة جديدة للوقود ومساحة للتنظيف ورصيف إنزال مزدوج ومركز جديد متطور لصيانة القوارب.
وتقع المنشأة الجديدة في جزيرة ياس على مسافة قصيرة من مرسى ياس مارينا البحري، وتستوعب مراكب بطول 7 أمتار إلى 12 متراً، وتضم رصيف إنزال مزدوج ورصيف انتظار بطول 50 متراً وساحة للصيانة وتتضمن محطة وقود ذاتية الخدمة من «أدنوك» مع رصيف بطول 60 متراً لتكون القوارب جاهزة للإبحار.
وقال بيلي كانيلاس، مدير عام مرسى ياس مارينا: «تتميز مرافق المرسى الجاف بمستوى رفيع ومعايير عالية، وسنواصل تطوير وتقديم الخدمات المميزة ».
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