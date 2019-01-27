الصفات المتأصلة في قادة الأعمال المتميزين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

في هذا الاقتصاد الاجتماعي، نحن نعمل في عصر تعتبر فيه الثقة والشفافية من العملات الجديدة. وستجد هذه الفضائل متأصلة في أساسيات أفضل ثقافات العمل في العالم. ولكن من أين يبدأ كل هذا؟ نحن نعتقد أن ذلك ينشأ من كون القادة يُشرفون على الأشخاص الذين يشكلون هذه المؤسسات والشركات الرائعة التي تركز على الإنسان.

عندما تنظر إلى الأساس، هنالك بعض السمات التي لا يمكن إنكارها والتي تميز هؤلاء القادة في خضم العمل، وهذه السمات ستنتقل إلى الموظفين في الخطوط الأمامية، والذين يصبحون ملهمين للسعي وراء هدف مشترك وإنجاز عمل ذي قيمة.

وفي الجوهر، هناك سمات تفصل بين القادة المتميزين والقادة العاديين، حيث سيفعل النوع الأول من القادة أشياء يخشى النوع الثاني فعلها ومنها:

1 يعملون من أجل الفريق

إن المديرين الذين يلقون الأوامر والتعليمات ويسعون إلى تحقيق المجد مهما كلف الأمر، لمصلحة البعض وعلى حساب كثيرين، سيخلقون حواجز عزل بين الإدارة والموظفين وبيئة منفّرة تخلو من الاحترام المتبادل. إن القادة الحقيقيين لا يصعدون على ظهور الآخرين، ولا يبحثون عن المجد الشخصي ولا ينسبون النجاح لأنفسهم؛ بل يُمكّنون فرقهم من القيام بالعمل وإيجاد الحلول، وإضافة القيمة وتحقيق الفائدة للفريق بأكمله.

2 يعززون مشاعر الثقة

يسأل القادة الذين يناصرون ثقافة الشفافية والانفتاح أنفسهم كل يوم: «هل يزيد سلوكي مستويات الثقة؟». ومن أجل ضمان احتفاظ المؤسسة بقيمها المشتركة وعدم انتهاكها، فإن الثقة هي ركيزة غير قابلة للتفاوض، ويجب على كل شخص في الشركة وعلى وجه الخصوص القادة الحقيقيين التمسك بها.

3 يؤمنون بموظفيهم

قال ستيف جوبز في مقابلة مع مجلة «رولينج ستون»: «ما هو مهم هو أن تكون مؤمناً بفريقك وقدرته على إنجاز العمل في حال منحته الأدوات اللازمة». ومع تطور القدرات القيادية لدى جوبز، أصبح يبدي إيماناً متزايداً بموظفيه ويؤمن بقدراتهم على الابتكار.

4 يركزون على بناء علاقات صادقة

إذا كنت تعرف فريقك جيداً، يمكنك مساعدته على التركيز على نقاط قوته، مما يسمح له بالسعي وراء فضوله الفكري؛ الأمر الذي يؤدي إلى نمو الإبداع على مستوى الشركة. وإذا كنت تثق بفريق عملك، فأنت تعرف أنه يتخذ القرارات الصحيحة التي يمكن أن تؤدي إلى إنجازات متميزة.