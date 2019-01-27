«أبوظبي للمؤتمرات» و«مصدر» يختبران «أودي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شارك مكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في إطلاق أحدث سيارات «أودي» الكهربائية من خلال فعالية قيادة تجريبية فوق طرقات أبوظبي أقيمت على مدى شهر ديسمبر الماضي.

وتعاون المكتب مع مدينة «مصدر»، في تنظيم فعالية قيادة سيارة «Audi e-tron» الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات على الطرقات العامة.

وأطلقت الشركة الألمانية أول سيارة كهربائية بالكامل تدخل خطوط إنتاجها خلال شهر سبتمبر الماضي.

ومنحت هذه الفعالية فرصة قيادة السيارة الجديدة فوق مسارات مخططة مسبقاً، ابتداءً من مدينة «مصدر» إلى منعطفات ومنحدرات جبل حفيت، ثاني أعلى جبال دولة الإمارات، ثم توجه المشاركون إلى «مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء» في منطقة العين الذي احتضن معرضاً خاصاً ب«e-tron» قدم خلاله خبراء من «أودي»شرحاً لمميزاتها وقدراتها. وانطلق السائقون بعدها لاختبار كفاءة السيارة على الطرقات الصحراوية الوعرة وصولاً إلى نقطة النهاية في فندق جميرا أبراج الاتحاد.