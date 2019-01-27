76 شركة في «حمرية الشارقة» تفوز بجوائز «سوبر براندز 2018»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

فازت 76 شركة تعمل في المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، بفئات مختلفة ضمن جائزة «سوبر براندز الإمارات 2018» التي تمنحها منظمة «سوبر براندز العالمية» المتخصصة بتقييم وإبراز مستوى تميز العلامات التجارية حول العالم.

وارتفع عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بالحمرية الفائزة بالجائزة بنسبة 230% خلال دورة عام 2018 مقارنة بدورة الجائزة 2017 التي شهدت فوز 23 شركة عاملة في «حرة الحمرية».

وتم الإعلان عن فوز هذه المجموعة من الشركات في المنطقة الحرة بالحمرية بالجائزة، خلال احتفال أقيم مؤخراً في مقر الهيئة، بحضور سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وممثلي «سوبر براندز الإمارات»ومسؤولي الشركات العاملة في المنطقة الحرة بالحمرية.

وقال سعود المزروعي: أن حصول 76 شركة على شهادة «سوبر براندز»2018، يعكس نجاح رؤية هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالمساهمة في تعزيز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي جاذب للشركات الوطنية والعالمية، والتزامها باتباع منهج التطوير والتحسين المستمر على السياسات والأنظمة بالتعاون مع مجموعة كبيرة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومن خلال الاستخدام الأمثل لدائرة موانئ الشارقة البحرية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة في الهيكل الاقتصادي للشارقة.

أكد المزروعي حرص هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على مواصلة مسيرة التميز والبناء على هذا الإنجاز المُتجدد، بما يدعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الشارقة وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة والارتقاء بالمكانة التنافسية للدولة، وصولاً إلى تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 و«مئوية 2071».

وهنّأ مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية الشركات الفائزة مثنياً على جهودها وحرصها على مراعاة أعلى المعايير العالمية في مجال عديدة إلى جانب الحرص على مواكبة تطورات ومتطلبات الجيل الرابع من الثورة الصناعية، وبما يتماشى مع تطلعات إمارة الشارقة ومعايير ممارسة الأعمال فيها.