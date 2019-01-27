الصين واثقة من إبقاء النمو في «نطاق معقول» خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن رئيس الوزراء لي كه تشيانج قوله: إن بلاده واثقة تمام الثقة من أنها قادرة على إبقاء معدل نموها الاقتصادي في نطاق معقول خلال عام 2019 على الرغم من التحديات.

وقال لي خلال مناقشة مع بعض الخبراء الأجانب العاملين في الصين: إن اقتصاد بلاده «يتمتع بما يكفي من المرونة والإمكانيات والقدرة الكبيرة على النمو، خاصة في ظل ضخامة السوق المحلية والموارد البشرية الثرية البالغة نحو 1.4 مليار نسمة».

وأضاف «من ثم فإننا واثقون كل الثقة وقادرون تماما على إبقاء معدل النمو الاقتصادي في نطاق معقول على الرغم من التحديات والمخاطر المتعددة في 2019.(رويترز)