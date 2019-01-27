«مؤشر الخدمات الذكية» يستعرض خطة 2019

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عقد الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية الذكية؛ أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، اجتماعه الأول لعام 2019 لاستعراض خطة العمل الجديدة التي تقوم وفق مبادرة «O6»، التي تهدف إلى تقدم الدولة من المركز السادس عالمياً، إلى الريادة العالمية في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الإلكترونية الذكية.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يأتي الاجتماع استكمالاً للجهود السابقة ولتسريع وتيرة العمل، بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة في المركز الأول عالمياً في هذا المؤشر.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية: «خطة العمل «O6» هي خريطة طريق تستهدف الوصول إلى أحد المراكز الثلاثة الأولى عالمياً، خلال تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020، ونحن ندرك تماماً أن تحقيق هذه القفزة هو تحد كبير، بحاجة إلى تفانٍ في العمل، لدينا ستة أشهر نستطيع خلالها تحقيق الكثير».