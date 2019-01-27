شكرا لقرائتكم خبر عن شروط «أراضي دبي» تنطبق على جميع المطورين في السوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: ملحم الزبيدي

أكد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي ل«عزيزي للتطوير العقاري»، أن الشروط التي وضعتها «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي على الشركة فيما يتعلق بأدائها العام تنطبق على جميع المطورين العقاريين العاملين في السوق المحلي سواءً بسواء، حيث سلط الضوء من خلال استراتيجية الشركة على المشاريع التي تم تسليمها، والتي سيتم تسليمها من الآن وحتى العام 2025، بما في ذلك الجداول الزمنية المفصلة لعملية البناء والعروض المستقبلية.

ولفت عزيزي، في حوار مع ”الخليج 365”، الى أن الشركة تمتلك محفظة واسعة من المشاريع التي وصلت إلى مراحل مختلفة من البناء تصل إلى 200 مشروع منها 71 مشروعاً ضمن «عزيزي ريفيرا». واعتباراً من الربع الأول من 2019، سنبدأ بتسليم 7 مشاريع تمتاز بمواقع مرموقة، مثل «الفرجان»، و«مدينة دبي الطبية»، و«نخلة جميرا». وفيما يلي نص الحوار:

* يتداول السوق العقاري المحلي أنباء عن أن الشركة تواجه تحديات مالية وصلت بها إلى عدم سداد المستحقات لأطراف آخرين، ما ردكم على ذلك؟

- تعمل «مجموعة عزيزي» منذ ثلاثة عقود تقريباً، وتوجد لدينا عدة شركات حول العالم. وأنجزنا على مر السنين العديد من المشاريع، وقدمنا الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية للمستثمرين والمشترين الذين نحرص دوماً على رضاهم وسعادتهم. ونظراً للاستقرار المالي الذي تتمتع به الشركة، يمكننا مواجهة كافة التحديات حال ظهورها، كما أن سمعتنا والطريقة التي ندير بها أعمالنا مع مختلف الأطراف هي في غاية الأهمية بالنسبة إلينا، وسنواصل الاستفادة من خبراتنا المحلية والدولية، لضمان رضا عملائنا وتلبية مختلف احتياجاتهم.

* ما تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة للشركة خلال السنوات المقبلة؟

- تولي «عزيزي للتطوير العقاري» أهمية قصوى لأعمال الإنشاءات في مشاريعها وستقوم الشركة بالتركيز خلال العام الحالي على مواصلة تنفيذ وتسليم محفظة مشاريعها في دبي في الوقت المحدد.

وفي ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري حاليا، يكون من الأهمية المحافظة على ثقة عملائنا، من خلال حرصنا على تقديم أفضل المشاريع وبأعلى جودة ممكنة. ويوجد لدينا حالياً أكثر من 200 مشروع قيد الإنشاء، وستساهم المشاريع عند تسليمها بتعزيز مكانة «عزيزي»، كواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة. وعلاوة على ذلك، نسعى للتوسع عالمياً، حيث سنكشف عن المزيد من خططنا التوسعية في الوقت المناسب.

* ما برنامج تسليم مشاريعكم العقارية للسنوات الثلاث المقبلة؟

- تمتلك «عزيزي للتطوير العقاري» محفظة واسعة من المشاريع التي وصلت إلى مراحل مختلفة من البناء. واعتباراً من الربع الأول من العام الحالي 2019، ستبدأ الشركة بتسليم 7 مشاريع تمتاز بمواقع مرموقة ستضيف أكثر من 4000 وحدة إلى السوق المحلي بدبي، مثل «الفرجان»، و«مدينة دبي الطبية»، و«نخلة جميرا».

وسنركز في المستقبل على تحقيق تقدم ملحوظ في مشروعنا الرائد «عزيزي ريفييرا»، المؤلف من 71 مبنى سكنياً متوسط الارتفاع، ويوفر 16 ألف وحدة سكنية تتراوح بين الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى منطقة واسعة متكاملة توفر المساحات للمحال التجارية. ويمتاز المشروع بخصائصه المستوحاة من أنماط الحياة المائية في منطقة الريفييرا الفرنسية، حيث يقدم أسلوب حياة مجتمعياً متميزاً. ومن المقرر استكمال المشروع على مراحل خلال السنوات القليلة القادمة.

* ما الشروط التي وضعتها «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي لشركة «عزيزي» فيما يتعلق بمشروع «ريفييرا» ضمن «مدينة محمد بن راشد»؟

- ندرك في «عزيزي للتطوير العقاري» أن قوتنا تكمن في كسب ثقة العملاء، وترسيخ سمعتنا في السوق. وللحفاظ على ثقة العملاء وتعزيزها، اجتمعت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» مؤخراً مع «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، وقدمت استراتيجيتها الخاصة لتطوير المشاريع، حيث سلطت الضوء على المشاريع التي تم تسليمها، والتي سيتم تسليمها من الآن وحتى العام 2025، بما في ذلك الجداول الزمنية المفصلة لعملية البناء والعروض المستقبلية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركتنا خضعت لتدقيق مالي حكومي شفاف من قبل «أراضي دبي» وتمكنا من تجاوزه بنجاح، وهو ما يؤكد على سلامة موقفنا بما يتعلق بالاستثمار والتطوير في صناعة العقارات، وهذه الشروط بهذا الخصوص تنطبق على جميع المطورين العقاريين سواءً بسواء.

* هل يعتزم فرهاد عزيزي تأسيس شركة جديدة منفصلة عن «عزيزي للتطوير العقاري»، أو العودة إلى الشركة الأم كسابق عهده؟

- يشغل فرهاد عزيزي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»، وسيبقى على رأس الشركة، كما لا يخطط لتأسيس شركة تطوير جديدة في دبي. وكما ذكرنا سابقاً، سيبقى تركيزنا منصباً على استكمال وتسليم المنازل لعملائنا في الوقت المحدد.

* ما سر غياب فرهاد لأكثر من عام عن شركة «عزيزي للتطوير العقاري»؟

- كما هو معلوم للكثيرين، لا تتوقف عملياتنا على شخص واحد؛ فنحن شركة عائلية دائمة النمو. ويدرك الجميع ممن عاصروا والدي مرويس عزيزي، منذ تأسيسه المجموعة في العام 1989، أن نمونا على مر الزمن تحقق من خلال الشركات التابعة لنا حول العالم.

ولضمان عمل هذه الشركات وفق المعايير المثلى، حرصنا دوماً على اختيار أعضاء وموظفين متفانين كما تفعل أي مؤسسة. وتشرف الإدارة العليا، متمثلة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونائبه، على أعمالنا محلياً ودولياً بهدف ضمان الالتزام بوعودنا.

* كيف تنظرون إلى واقع السوق العقاري المحلي في دبي حاليا، وما هي أبرز التحديات؟

- تعتبر دبي واحدة من أفضل المدن العالمية في مجال الشفافية في سوق العقارات، وتصنف كواحدة من أكثر المدن أماناً والأسرع نمواً في العالم، حيث يزداد تعدادها السكاني بمعدل 10,7٪ سنوياً.

وتعد المدينة مركزاً لصناعات لا حصر لها، وتتمتع بموقع استراتيجي عالمي وعملة وطنية ثابتة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ما يوفر عامل جذب مهماً لمشتري المنازل والمستثمرين.