شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الفندقي يستعد لاستقبال السياح في رأس السنة الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عدنان نجم وممدوح صوان

تترقب فنادق الإمارات استقبال السياح الصينيين خلال احتفالات رأس السنة الصينية في فبراير/‏‏شباط المقبل، حيث من المتوقع أن تستقبل الدولة مجموعات سياحية ضخمة من الصين والدول الآسيوية التي تحتفل برأس السنة الصينية خلال الأيام المقبلة.

وتوقعت مصادر في القطاع الفندقي تزايد عدد السياح بفضل الوجهات السياحية، التي توفر خيارات متنوعة للسائح الصيني بما يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية، حيث تسعى دولة الإمارات للاستفادة من هذه السوق المزدهرة من خلال إعفاء الرعايا الصينيين من تأشيرة الدخول المسبقة إلى جانب توفير الرحلات المباشرة وكثير من المرافق الترفيهية المزودة بموظفين يتحدثون اللغة الكانتونية ولغة الماندرين وكذلك توفير قوائم طعام ودليل سياحي خاص بالزوار الصينيين.

سياحة المجموعات

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»: إن دولة الإمارات أصبحت وجهة مهمة للسياحة الصينيين على مدار العام وخاصة في احتفالات رأس الصينية التي تنشط فيها حركة السياح من الصين إلى العالم، ومن هذا المنطلق، تستقطب الدولة وفوداً كبيرة من الصين وخاصة مع فعاليات رأس السنة.ولفت عوض الله إلى أن السياحة الصينية التي تشتهر بسياحة المجموعات، تساهم في زيادة مستويات الإشغال الفندقي.

برامج الترويج

وقال وليد العوا المدير العام لفندق «تماني مارينا»، إن السياحة الصينية في دبي أخذت بالنمو المتزايد مع تحول المدينة إلى وجهة مفضلة للسياح من الصين، انطلاقا من العديد من العوامل والمحفزات ومن أبرزها إعفاء الصينيين من التأشيرة المسبقة، وحصولهم عليها عند الوصول، إلى جانب سهولة الوصول إلى الدولة عبر شركات الطيران الصينية والوطنية، فضلاً عن وجود شريحة كبيرة من الفنادق.

مقصد سياحي

قال كمال فاخوري مدير إدارة العمليات في مجموعة «كريستال الفندقية»: نشهد بشكل متواصل قدوم أفواج سياحية صينية إلى إمارة أبوظبي التي تحولت إلى مقصد سياحي مهم، ونأمل أن نشهد قدوم مزيد من الأفواج السياحية بمناسبة السنة الصينية، حيث نحرص على الاهتمام بالسياح والنزلاء الصينيين. وأكد فاخوري أن أبوظبي أصبحت وجهة لمختلف الجنسيات حيث تحرص على الاهتمام بهم وبالمناسبات الخاصة التي يحتفلون بها.

366 ألف نزيل

وقال إبراهيم إسماعيل مدير عام فندق «رامادا داون تاون» أبوظبي: «شهدنا في الفترة السابقة ازدياداً في أعداد السياح والزوار الصينيين القادمين إلى أبوظبي، وهذا الأمر دفعنا لمزيد من الاهتمام بهم من حيث توفير مطاعم ومأكولات تناسبهم، وتعيين موظفين صينيين للتعامل مع السياح وفهم احتياجاتهم وتوفير الخدمات التي تلزمهم، إلى جانب توفير بعض المأكولات الصينية الخفيفة في الغرف التي ينزل فيها السياح الصينيون».

وبحسب إحصائيات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الأخيرة، تصدر السياح والنزلاء الصينيون المرتبة الثالثة من حيث جنسية النزلاء من شهر يناير/‏‏كانون الثاني وحتى نوفمبر/‏‏تشرين الثاني 2018، حيث بلغ عددهم 366 ألف نزيل بنسبة نمو 9.6 عن نفس الفترة من العام 2017.

خفض الكلفة

وقال ممدوح الحكيم، رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع الفنادق عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومدير عام فندق «ذي أكت»: إن «رأس السنة الصينية» أسهمت في رفع معدلات الإشغال الفندقي، مع ارتفاع معدلات التدفق السياحي من السوق الصينية، لافتاً إلى أنه تم طرح عروض وباقات خاصة بالزوار الصينيين كما تم تقديم قائمة غداء وعشاء غنية بالأطباق الصينية.

نمو متواصل

وأكد ماجد ملحم مدير عام فندق قصر الإمارات للأجنحة الفندقية أن فنادق الشارقة شهدت زيادة كبيرة في نسبة السياح من السوق الصينية في الفترة القليلة الماضية، لافتاً إلى أن معدلات التدفق السياحي من هذه السوق في نمو متواصل.