«بي بي سي» و«التايمز»:دبي مركز التنوع الثقافي والفني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة «بي بي سي»: إن صالات العرض الجديدة تساهم بتعزيز المشهد الفني في دبي، المدينة التي أصبحت مركزاً للتنوع الفني والثقافي. مؤكدة أن دبي جعلت من نفسها مكاناً أفضل للعيش والعمل.

ونشرت الشبكة تقريراً مصوراً عن المتاحف والمعارض الفنية في مدينة دبي، مشيرة إلى أن الأعمال الفنية باتت أكثر تنوعاً.

من جهتها، نشرت صحيفة «التايمز» مقالاً تحدثت فيه عن التطور الذي حققته دبي في المجال الفني قائلة: إن دبي تمكنت من أن تتبوأ مكانة مرموقة على خارطة الفن خلال فترة زمنية قصيرة، حيث باتت اليوم تستقطب العديد من الفنانين الإقليميين.