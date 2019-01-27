تعزيز تعاون «سيدات أعمال» عجمان وأم القيوين مع مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال خلال لقاء مشترك بحضور وفد من مجلس سيدات أعمال الإمارات، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين كافة الأطراف.

حضر أعمال الملتقى فريدة عبد الله العوضي رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات والمهندسة عائشة خلفان نائب رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان وعطية نوازش علي مساعد أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وعدد من عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات أعمال عجمان .ترأس الوفد المصري ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالغرف التجارية المصرية، وضم الوفد عدداً من رؤساء المجالس الاقتصادية.

من جهته نظم مجلس سيدات أعمال أم القيوين جلسة حوارية مع وفد من المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال وممثلي غرف التجارة بجمهورية مصر العربية، حيث تم الاتفاق على استضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين خلال الفترة المقبلة لمعرض خاص بالشركات الاستثمارية والسياحية والمنتجات المصرية في أم القيوين.

ونقلت عائشة راشد ليتيم رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين خلال الجلسة التي عقدت في مقر النادي البحري بالإمارة تحيات حرم صاحب السمو حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين وتمنياتها لهن بالنجاح والتقدم في مجال المال والأعمال مستعرضة توجهات الإمارة لدعم الاستثمار بما فيها المحفزات للمستثمرين في الإمارة لتحقيق رؤية 2021. (وام)