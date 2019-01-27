«الهلال للمشاريع» تستثمر 550 مليوناً بالابتكار الاجتماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شارك بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع والعضو المنتدب لمجموعة شركات الهلال في جلسة عامة بعنوان «حالة الشركات العائلية» أقيمت في إطار منتدى دافوس، وقال بالجلسة: «تجسد الشركات العائلية جوهر عالم التجارة، ويربطها بالموظفين وأصحاب المصلحة والمجتمعات رابط وثيق. وتقوم علاقتنا بأصحاب المصلحة المعنيين بشركتنا على أساس وثيق من المعرفة بعملنا والقيم التي تتجسد بنا. ولذلك فإن السبيل لتحقيق النجاح واستدامته في هذا العصر الذي تحركه الثورة الصناعية هو بالاستفادة من هذه العوامل ».

ويفيد مؤشر «فاميلي500» أن أكبر 500 شركة عائلية في العالم تحقق مبيعات سنوية بقيمة 6.5 تريليون دولار

وتوظف أكثر من 21 مليون فرد، أي ما يكفي لجعل هذه الشركات ثالث أكبر اقتصاد في العالم من بعد السوقين الأمريكية والصينية.

وقال بدر جعفر: «أمامنا خياران، إما أن نعتبر هذه الثقة الممنوحة لنا من المسلمات، أو أن نسخرها لتكون دافعاً لنا للتعاون مع أصحاب المصلحة لجعل هذه الثورة محركاً يقودنا نحو تحسين الأوضاع العالمية، الأمر الذي سيكون كفيلاً بتعزيز هذه الثقة التي نحظى بها أكثر فأكثر.»

تناول النقاش أيضاً قدرة الشركات العالمية على تولي قيادة جهود الاستثمار في نماذج الأعمال التي تركز على خدمة المجتمعات مؤكدا ان الهلال للمشاريع الناشئة، تهدف إلى تخصيص 550 مليون درهم (150 مليون دولار) للاستثمار في الابتكار الاجتماعي بحلول 2020.