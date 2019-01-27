حملة توعية لتطوير التخزين لشركات المناطق الحرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت جمارك دبي مبادرة لتطوير النظم المخزنية للشركات التي تمتلك رمزاً جمركياً بناءً على ترخيص صادر من قبل المناطق الحرة في دبي، والتي أعلنت عنها الدائرة في سبتمبر 2018 وشرعت في تنفيذها مطلع العام الجاري.

وتهدف الحملة الموسعة إلى تعريف هذه الشركات والتي يزيد عددها على 21 ألف شركة بمدى أهمية توحيد وتوافق أنظمة إدارة المخازن لديها مع تقنية النظام الذكي لجمارك دبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

وأكدت إخلاص المطوع مديرة إدارة التدقيق الجمركي: «نقدم الدعم الاستشاري لاستحداث نظام ذكي لإدارة مخزون الشركات يتوافق مع نظام «مرسال2».

وقالت: «تغطي المبادرة أيضاً الشركات اللوجستية وشركات التخليص الجمركي التي تقدم خدمات إدارة وتخزين البضائع لمستودعات الشركات بالمناطق الحرة في دبي».