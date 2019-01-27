«أراضي دبي» توقع 3 مذكرات لتوفير بيئة مبتكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توقيعها ثلاث مذكرات تفاهم خلال مشاركتها في معرض العقارات الدولي كشريك استراتيجي، والذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً بهدف تعزيز التنمية العمرانية بين البلدين وتشجيع الاستثمار والترويج العقاري وتعزيز الثقة بالقطاع العقاري من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة ومتوازنة ترتكز على الخدمات الذكية لخلق بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة.

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: «لقد وضعنا استراتيجية متكاملة لتسجيل حضور فاعل لنا في هذا الحدث، وعملنا على حشد مجموعة من أبرز المطورين العقاريين والشركاء في الإمارة، إضافة إلى التنسيق مع عدد من الجهات التي تمثل القطاعين العام والخاص لتعزيز علاقات التعاون، وإبراز دور«أراضي دبي»كجهة رائدة في كافة المجالات المتعلقة بأداء السوق العقاري. وبفضل ما تعرضه منصتنا من أفكار ومشاريع مبتكرة، فقد تمكنا من الاستحواذ على اهتمام الكثيرين، الأمر الذي ساعد على استقطاب أعداد متزايدة من كبار الشخصيات والأطراف التي أبدت استعدادها للتعاون منا، والتوصل إلى علاقات شراكة ومذكرات تفاهم تساعدنا على الترويج لعقارات الإمارة».

ووقعت أراضي دبي المذكرة الأولى مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، حيث قام بتوقيعها المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وتم توقيع المذكرة الثانية مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووقعها المهندس طارق عثمان شكري رئيس الغرفة.

وكانت المذكرة الثالثة مع غرفة صناعات مواد البناء في مصر، ووقعها سيد أباظة، نائب رئيس مجلس الإدارة بالغرفة. واتفق الطرفان على التعاون المشترك لتعزيز دور التنمية العمرانية في البلدين.