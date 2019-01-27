شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومات لن تنفق على التنمية المستدامة.. فهل يفعلها القطاع الخاص؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

جوليان تيت *

قدّر البنك الدولي تكاليف برنامج أهداف التنمية المستدامة بحوالي 4 تريليونات دولار، من الاستثمارات السنوية في مشاريع البنية التحتية، أما هيئات الأمم المتحدة المختلفة، فقد وضعت أرقاماً بين 5 و7 تريليونات دولار.

تكدست في خزائن الشركات الخاصة، وصناديق الاستثمار المدرجة وغير المدرجة، على مدار السنوات العشر الماضية، مبالغ خيالية من «النقد الميت»، تكفي للقضاء على الفقر والجوع ومشكلة التغير المناخي، وغيرها من المشاكل التي تؤرق العالم اليوم.

وقبل أكثر من ثلاث سنوات، أطلقت الأمم المتحدة برنامجها المعروف باسم «أهداف التنمية المستدامة»، لتحفيز قادة العالم على معالجة مشاكل مثل الفقر والجوع وتغير المناخ، بحلول عام 2030.

وحظي البرنامج بتقدير وإعجاب كثيرين، حتى أصبحت أهداف التنمية المستدامة هذه الأيام إطاراً مفيداً لمناقشة التنمية العالمية. واتخذ منه المسؤولون الحكوميون وقادة الأعمال شعاراً طناناً، صُنعت له الأوسمة والنياشين التي تعلق على الصدور، بمثابة عناوين وشارات للفضيلة. وصارت العبارات الطنانة هدفاً بحد ذاتها لأولئك الذين تتوجع ضمائرهم من تقصيرهم، ويستخدمون تلك العبارات للتنفيس فقط.

واللافت على هذا الصعيد، هو المبالغ التي تحدثت عنها الأمم المتحدة.

فمنذ إطلاق برنامج أهداف التنمية المستدامة، قدر البنك الدولي أن تكاليف البرنامج تصل إلى حوالي 4 تريليونات دولار من الاستثمارات السنوية، في مشاريع البنية التحتية اللازمة لتحقيق الأهداف. أما هيئات الأمم المتحدة المختلفة، فقد وضعت أرقاماً متفاوتة بين 5 و7 تريليونات دولار.

ويعتقد البنك الدولي أن الحكومات الغربية لا تقدم سوى 150 مليار دولار سنوياً، من «المساعدات الإنمائية الخارجية». وحتى في حال أضيفت إليها مبالغ دعم التمويل التي توفرها صناديق ومنظمات عالمية مثل البنك الدولي نفسه، فإن إجمالي المبلغ سيصل إلى حوالي تريليون دولار فقط.

وبالتالي، فإن السؤال الملحّ هو: كيف يمكن للأمم المتحدة سد هذه الفجوة؟ في عصر دونالد ترامب و الشعوبية المتزايدة، والدين المتصاعد، لا تسارع أي حكومة غربية لتخصيص مزيد من ميزانيتها لدعم ومساعدة الدول الأفقر، وبدون توفير التمويل يبقى برنامج الأمم المتحدة أقرب إلى الأمنيات.

وشهد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سجالاً بين النخبة العالمية حول فكرة مدهشة لسد الفجوة، تقوم على استخدام تريليونات الدولارات من الأموال المكدسة حالياً، داخل صناديق التقاعد الغربية، وشركات التأمين، وصناديق الأوقاف، والشركات العائلية، لدعم المشاريع الاستثمارية التي تنتج عائدات وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

قد تبدو هذه الفكرة جذابة جداً، لدرجة يصعب تصديقها، وقد لا تكون أكثر من مجرد بدعة حسنة من بنات أفكار جهابذة العلاقات العامة، تعرضها نخبة دافوس، وقد تواجه ردة فعل عنيفة، لكنها في نهاية المطاف، فكرة مبتكرة تُخرج صناديق التقاعد والأوقاف من أطر استثمار تقليدي في الدخل الثابت.

لكن خبراء المال يؤكدون أن هذه الدعابة عفا عليها الزمن، بعد أن أصبحت «الاستثمارات المؤثرة» أي تلك التي توظف الأموال في مشاريع تعود بالمنفعة العامة على المجتمعات أكثر براعة في خدمة الصالح العام والأعمال الخيرية، فضلاً عن تحقيق الأرباح.

نأخذ مجموعة «يو بي إس» السويسرية مثلاً. هذه المجموعة العملاقة لها تاريخ حافل في استثمار أموال لعملائها الأثرياء في المقام الأول، لزيادة عائداتهم. ويقول مسؤولون فيها، إن زبائنهم يطالبون اليوم بالاستثمار في أوعية استثمارية «مؤثرة».

وقد أطلقت المجموعة بمناسبة دورة انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مبادرة جديدة تدعي أنها تسمح للمستثمرين بتخصيص استثماراتهم في هذا المجال، وتؤكد أن عائداتها ستكون أفضل.

وأكد تقرير المجموعة أن المدخرين على مستوى العالم، استثمروا 10 تريليونات دولار في سندات حكومية ذات عوائد منخفضة، و7 تريليونات دولار أخرى في سندات تحقق حالياً عوائد سلبية، وحوالي 9 تريليونات دولار في تداولات النقد؛ لذلك إذا تم توجيه بعض هذه الأموال «الميتة» إلى الاستثمار المؤثر، فقد يتم سد الفجوة التمويلية في برنامج أهداف التنمية المستدامة. فهل نشهد تحولاً قريباً؟ لا تزال هناك بعض العقبات الكبيرة التي يجب التغلب عليها. إحدى هذه العقبات هي أن عالم الاستثمار «المؤثر» مبعثر وغير شفاف، وموزع تحت مسميات غامضة واختصارات غير مفهومة، تثير حفيظة المستثمرين وتُربكهم. كما أن التعقيدات وغياب المعايير الثابتة يزيدان من مخاطر الفضائح المحيطة بأوعية استثمار لا تحقق الوعود المقطوعة لأصحابها.

والحقيقة أن مسألة المعايير كانت موضع نقاش ساخن في اجتماعات ما وراء الكواليس في دافوس. وتلوح في الأفق مخاطر مزيد من الفضائح، مما يدفع خبراء المال إلى الدعوة لإنشاء هيئة متخصصة على غرار معهد التمويل الدولي، لوضع وتنفيذ تلك المعايير، بما يكفل تنشيط الاستثمار، مثلما حصل في عمليات تسوية الديون السيادية.

وتبقى المفارقة في دافوس، في حديث النخبة عن معاناة الفقراء ومشاكل العالم، وتبني مؤسسات الاستثمار الكبرى، برنامج الأمم المتحدة المذكور، بينما تبقى تريليونات الدولارات الميتة في خزائنها ولا أحد يتحمل مسؤولية الفشل في تنفيذ البرنامج.

* كاتبة في فاينانشال تايمز