شكرا لقرائتكم خبر عن الصين وافتراءات سرقة الملكية الفكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أنجاني ترفيدي *

نحن هنا لا ندافع عن ممارسات أو سياسات الصين بشأن التجارة والاستثمار. لكن لا بد من التمييز بين القرصنة المزعومة والتجسس والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي وسياسات التجارة غير العادلة وسرقة التقنية.

الضجة التي تثيرها دول الغرب ومخاوفها من استهداف الصين حقوق الملكية الفكرية الأجنبية تصم الآذان، لكن ما مقدار ما تم الاستحواذ عليه عنوة من التكنولوجيا المتقدمة؟

المتابع لقطاع صناعة السيارات الصيني، بالكاد يجد للتقنية الغربية المستولى عليها أثراً. وبناءً عليه فإن بكين لا تستعرض الكثير من تقنياتها الفائقة في قطاع يبيع 25 مليون سيارة سنوياً.

فعلى سبيل المثال أسفرت قضية شركة «بريليانس تشاينا أوتوموتيف هولدينجز ليمتد»، عن خسائر تكبدتها الشركة المدرجة في هونج كونج، بنسبة 53 في المئة من قيمتها منذ أن انتشرت الأخبار في وقت سابق من هذا العام بأن شركة «بي.إم.دبليو» تستحوذ على حصة أغلبية في مشروعهما المشترك.

وكانت شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية، أول شريك أجنبي يسارع لإبرام صفقات مشاريع مشتركة بعد أن رفعت بكين سقف ملكية الأجانب.

ولم يكن مشروعهما المشترك «بي إم دبليو بريليانس اوتوموتيف ليمتد»، الذي مضى على تأسيسه 15 عاماً، مشروعاً خاسراً. فقد زاد متوسط مبيعات السيارات على أساس يومي بنسبة 18 في المئة عن العام السابق في أول أسبوعين من ديسمبر/ كانون الأول 2018، وسط سوق سيارات يتراجع فيه الطلب. وتعتزم الشركة التي تصنع بعض الطرازات للسوق الصيني فقط، إنتاج المزيد من السيارات محليًا وتقليص الاستيراد.

والملاحظ أن شهرة «بي إم دبليو» وبريقها لم يجد نفعاً في تنشيط شريكتها الصينية التي لم تحقق زيادة مشجعة في مبيعات سياراتها المستقلة عن المشروع المشترك، حيث بلغت الزيادة في مبيعات «بريليانس» نسبة بسيطة بالمقارنة مع مبيعات «بي إم دبليو».

ومن هنا يجد المحللون ما يبرر هبوط سهم «بريليانس» بعد استحواذ شريكتها على حصة أغلبية فيها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، كيف عجزت شركة «بريليانس تشاينا» عن الحصول على التكنولوجيا لإنتاج سيارة ناجحة لحسابها، بالرغم من وجود شريك لها من الدرجة الأولى وامتلاكها حصة الأغلبية في مشروعهما المشترك على مدى 15 عامًا؟

الحقيقة هي أن شركات صناعة السيارات الأجنبية، لديها استراتيجية صارمة ومحكمة للحفاظ على التكنولوجيا الأكثر تقدماً وحجبها عن المنافسين الصينيين. فقد بدأت شركة «بي إم دبليو» في بناء مصنعهما المشترك في مدينة شنيانج شمال شرقي الصين عام 2003، ولكنها لم تبنِ مصنعًا للمحركات في الصين حتى عام 2012. وفتحت مصنعًا ثانًيا لإنتاج سيارات تعمل بوقود البنزين بثلاث وأربع أسطوانات للسوق الصينية في عام 2016، أي بعد ثلاث سنوات من بدء إنتاج تلك المحركات في ألمانيا. أما مصنع «بي إم دبليو» الخاص بإنتاج المعادن الخفيفة الصديقة للبيئة، والذي ينتج مجسمات معدنية مصكوكة، فلم ينقل تجربته إلى الصين إلاّ بعد سبع سنوات من افتتاحه في بافاريا.

وفي الوقت نفسه، تمكنت «بي إم دبليو» من تلبية احتياجات السوق المحلية، وصناعة سيارات خاصة بالصين وزيادة عدد الطرز التي تنتجها. وحتى الآن لم تبدأ الشركة صناعة السيارات الكهربائية في الصين.

واستخدمت شركات أخرى نفس قواعد اللعبة. فشركة «تويوتا موتور»، على سبيل المثال، تستعد لمشاركة تكنولوجيا محركات السيارات الهجينة مع الصين. وفي حين قد يبدو هذا، سابقة مخيفة لصانعي السيارات، لكن الحقيقة هي أن تقنية السيارة الهجين تفقد بريقها في الوقت الذي يركز عالم السيارات على مستقبل كهربائي بالكامل. وقد خسرت «تويوتا» حصتها من هذه السيارات كاملة في السوق العالمية. ولعل هذه الأدلة كافية على حرص الشركات الغربية على استمرار حصارها التقني بضع سنوات أخرى وتحقيق المزيد من العائدات على التكنولوجيا التي أتقنتها منذ أكثر من عقد من الزمان.

من اللافت للنظر أن مثل هذه القضايا شكلت أساس الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ففي مارس/ آذار الماضي، نشر مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بكين تقريراً يوثق «نظام نقل التكنولوجيا الصيني الظالم للشركات الأمريكية». واعتمد التقرير صناعة السيارات كمثال، مؤكداً أن عمليات نقل التكنولوجيا القسري متفشية. وتمثل قوانين صناعة السيارة الكهربائية في الصين على حد زعمه، «حالة واضحة في قطاع السيارات الكهربائية؛ حيث لن تتمكن الشركات الأمريكية من بيع هذا المنتج في الصين ما لم يتقن الشريك المحلي القدرة على الاستفادة من التكنولوجيا وتسخيرها في الإنتاج». وأكد التقرير أن هذه تمثل أيضاً رؤية جمعية الاقتصاديين الأمريكيين.

وذكر تقرير حديث صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الصين تعتزم تشديد سياستها وقد تزيد الضغط على شركات صناعة السيارات الأجنبية، بغض النظر عن الدور الإيجابي الذي لعبته أي منها في خدمة اقتصاد الصين. أما سبب التشدد فليس الفشل في نقل التقنيات الغربية إلى السوق المحلية وإنما فشل الاستراتيجيات التي اتبعتها بعض تلك الشركات.

ونحن هنا لا ندافع عن ممارسات أو سياسات الصين بشأن التجارة والاستثمار. لكن لا بد من التمييز بين القرصنة المزعومة والتجسس والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي وسياسات التجارة غير العادلة وسرقة التقنية.

ونؤكد هنا أن القول بتقدم الصين التقني في المنافسة على المسرح العالمي قول غير صحيح، وشعار «صنع في الصين 2025» ليس سوى توجّه خاطئ، يزيد من عزلة بكين ويحدّ من قدراتها على الابتكار والمنافسة الآمنة عالمياً في ميدان التقنية.

* بلومبيرج