برنامج تطوير الصناعة السعودية لاستقطاب 1.6 تريليون ريال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أمس السبت، تأسيس غرفة تسمى ب «غرفة الصفقات»، سيتم من خلالها طرح مشاريع على المستثمرين بقيمة 70 مليار ريال كدفعة أولى، وكجزء من 1.6 تريليون ريال.

وقال الفالح، خلال مؤتمر صحفي حول إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إنه سيتم الإعلان عن الكثير من المحفزات خلال الفترة المقبلة بتأييد من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيراً إلى مشاركة كبيرة للقطاع الخاص خارج السعودية. وأضاف: إن المملكة تطمح من وراء برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، للانتقال إلى الاعتماد على القطاع الخاص، موضحاً أنه ستكون هناك مشاركة كبيرة للقطاع الخاص السعودي والدولي.

وأكد الفالح، توقيع عقود بأكثر من 200 مليار ريال خلال فعاليات تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية غداً الاثنين.

وتابع: «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات، سيحقق نمواً متكاملاً، وأكثر من 34 جهة تعمل من خلال البرنامج، و330 مبادرة تعمل تحت مظلته».