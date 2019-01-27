39 %من زوار «إكسبو 2020 دبي» يتطلعون لاستكشاف الأجنحة المشاركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أظهر استطلاع رأي لجناح المملكة المتحدة المشارك في إكسبو 2020 دبي، أن 39% من الزوار المحتملين للحدث العالمي يتطلعون بشكل أساسي لزيارة واستكشاف أجنحة الدول المشاركة في المعرض، في حين أن 22% من المستطلعة آراؤهم ذكروا أن أبرز ما يتطلعون إليه خلال الحدث، التعرف واستكشاف الثقافات المتنوعة لمختلف المشاركين في الحدث الذي سيستقطب أكبر عدد مشاركات من الدول والمؤسسات على مدار تاريخ معارض إكسبو العالمية.

كما أظهر 20% من المشاركين عبر الاستطلاع الذي تم تنظيمه عبر صفحة الجناح البريطاني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ما يتطلعون إليه من خلال المشاركة في الحدث العالمي هو تأمين الصفقات التجارية، إذ يعتبر المعرض فرصة للتواصل بين مختلف المؤسسات والتجار، فيما أكد 19% من المشاركين بالاستطلاع أن مشاركتهم بالحدث ستكون في المقام الأول من أجل تجربة أطعمة وأشربة جديدة خلال شهور الحدث الستة.