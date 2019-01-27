شكرا لقرائتكم خبر عن 39 %من زوار «إكسبو 2020 دبي» يتطلعون لاستكشاف الأجنحة المشاركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة
أظهر استطلاع رأي لجناح المملكة المتحدة المشارك في إكسبو 2020 دبي، أن 39% من الزوار المحتملين للحدث العالمي يتطلعون بشكل أساسي لزيارة واستكشاف أجنحة الدول المشاركة في المعرض، في حين أن 22% من المستطلعة آراؤهم ذكروا أن أبرز ما يتطلعون إليه خلال الحدث، التعرف واستكشاف الثقافات المتنوعة لمختلف المشاركين في الحدث الذي سيستقطب أكبر عدد مشاركات من الدول والمؤسسات على مدار تاريخ معارض إكسبو العالمية.
كما أظهر 20% من المشاركين عبر الاستطلاع الذي تم تنظيمه عبر صفحة الجناح البريطاني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ما يتطلعون إليه من خلال المشاركة في الحدث العالمي هو تأمين الصفقات التجارية، إذ يعتبر المعرض فرصة للتواصل بين مختلف المؤسسات والتجار، فيما أكد 19% من المشاركين بالاستطلاع أن مشاركتهم بالحدث ستكون في المقام الأول من أجل تجربة أطعمة وأشربة جديدة خلال شهور الحدث الستة.
كانت هذه تفاصيل خبر 39 %من زوار «إكسبو 2020 دبي» يتطلعون لاستكشاف الأجنحة المشاركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.