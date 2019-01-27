تخوف فرنسي من هجمات إلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب مدير الوكالة الوطنية الفرنسية للأمن الإلكتروني «آنسي» غييوم بوبارد عن خشيته من «سلسلة هجمات هائلة مفاجئة»، معتبراً أن كلّ العناصر التقنية متوافرة؛ لوقوع هجوم «بيرل هاربور الإلكتروني».

وقال بوبارد في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» نشرت، مساء الجمعة،: «نخشى ونتمنى تفادي سلسلة هجمات مفاجئة كبيرة»، وأضاف: إن «كل العناصر التقنية متوافرة، ولا يبقى سوى الدافع، وإطلاق الشرارة الأولى».

وحذّر بوبارد من خطرين؛ هما «سرقة المعلومات» و«التخريب»، وتابع: «مع تدهور الظروف الجيوسياسية، قد تحاول بعض البلدان أن تشن هجمات إلكترونية علينا». وأوضح مدير «آنسي» إن الوكالة «رصدت هجمات من جهات تابعة لدول، من جهات خاصة أو إرهابية، لا تهدف إلى التدمير حتى الآن؛ بل إلى دراسة الأنظمة الإلكترونية» في ثلاثة قطاعات مهمة؛ هي الطاقة والاتصالات والنقل.

وأعلنت الحكومة الفرنسية من جهتها، الجمعة، عن نيتها تعزيز «أمن شبكات الاتصال الخليوي»؛ بهدف تفادي محاولات التجسس على الجيل الجديد من شبكة الإنترنت على الهواتف الذكية «جي5»، أو تخريبه.(أ ف ب)