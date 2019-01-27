تحذير من القلق بشأن انتعاش اقتصاد ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر معهد أبحاث الاقتصاد الألماني «دي آي دبليو» من المبالغة في الشعور بالقلق بشأن الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا.

وقال رئيس المعهد، مارسيل فراتسشر: «لا بد أن نتخلص من الإفراط في إطلاق التحذيرات»، وأضاف فراتسشر:«يسير الاقتصاد الألماني بشكل جيد، وحركة التوظيف ستواصل النمو».

وأعرب فراتسشر عن اعتقاده بأن السوق الداخلية ستكون أيضاً في طليعة العوامل الداعمة للاقتصاد الألماني في العام المقبل.

في المقابل، رأى فراتسشر أن ثمة حالة من عدم الاستقرار في اقتصاد التصدير وقال: «السؤال الكبير هو التصدير، وقلقي الأكبر هو أن يحدث ركود في الولايات المتحدة وتراجع كبير في الصين».

وقال إن هذا يمثل المخاطر الكبرى على الاقتصاد الألماني وليس الصراع التجاري ولا خروج بريطانيا أو إيطاليا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع فراتسشر:«نحن الآن عند نمو بنسبة 1.5% لكن لا تزال هناك إمكانات»، مشيرا إلى إمكانية توظيف المزيد من النساء أو تشغيل كبار السن بدوام جزئي.

وأعرب فراتسشر عن اعتقاده بأن الركود في الولايات المتحدة طال انتظاره بعد عشرة أعوام من الانتعاش الاقتصادي ولفت إلى أن هناك علامات ملحوظة للركود، وقال إن الصين أيضا مهددة بالركود.(د ب أ)