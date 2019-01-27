شكرا لقرائتكم خبر عن عين «ماستركارد» على الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة بطاقات الدفع الأمريكية «ماستركارد» إنها ما زالت تخطط للتقدم بطلب للحصول على رخصة مقاصة للبطاقات المصرفية في الصين وإنها تُجري «مباحثات نشطة» للبحث عن حلول. وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني أنها «مستمرة في بذل الجهود للحصول على الرخصة لكي تتمكن من الدخول إلى السوق الصينية»، وأضافت أنها «تأمل في أن تتمكن من التقدم بطلب آخر لرخصة مقاصة للبطاقات المصرفية في المستقبل القريب جداًً».(رويترز)

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