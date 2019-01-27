حَذر الأسهم.. مبررات تتبدّد عند عتبة الارتفاعات الإقليمية والدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تترقب الأسهم المحلية أسبوعاً آخر من نتائج البنوك قبل أن تدخل في الشهر الثاني من العام 2019،على وقع أداء متباين للمؤشرات تسيطر عليه حالة الحذر والتردد منذ بداية العام الجاري، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2% منذ مطلع العام، مقابل تراجع مؤشر سوق دبي 0.6%.

خلت نتائج القطاع المصرفي من مفاجآت تذكر، والتوقعات للقطاع العقاري باتت أيضاً معروفة بشكل عام، فيما يتساءل خبراء، إلى متى سيظل التردد والحذر يلجم السيولة عن الدخول إلى سوق تتميز بأسعار مغرية جداً.

وإذا كانت التوزيعات النقدية التي تم الإعلان عنها في بعض الشركات القيادية مشجعة للمستثمرين ونتائج البنوك كذلك، فلماذا يستمر الخوف والتردد، وماهو المطلوب لتبديد هذه المخاوف؟

ويتوقف المراقبون عند أداء الأسواق في المنطقة والعالم، فبعدما شهدنا حالات التراجع الحادة قبيل نهاية 2019، ها هي مؤشرات وول ستريت تستعيد الزخم رغم كل ما يحيط بها من حالة عدم اليقين وتوقعات التباطؤ الاقتصادي والإغلاق الحكومي، فيما أشار خبير إلى الأسهم الصينية التي تجاهلت البيانات الاقتصادية الصينية الأسبوع الماضي وقرأتها على أنها لا تخرج عما هو متوقع، فارتفعت المؤشرات.

فإذا كانت حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، والتوترات التجارية، وغيرها لم تأخذها الأسواق العالمية أسباباً تنغص عليها حالة الانتعاش، ولا شهدنا على المستوى الإقليمي، ما يدعو لتوتر في الأسهم، فماذا يجري في أسواقنا؟ يتساءل المراقبون؟.

ويضيف خبراء الأسهم: إن بقاء بعض المستثمرين معلقين في أسهم، لا يستطيعون حتى تنفيذ عمليات تسييل خشية تكبدهم خسائر إضافية بسبب ضعف التداولات، أحد العوامل المؤثرة في الأداء.

على المستوى الخليجي، كان الأداء أفضل إلى حد ما، باستثناء سوق عُمان بتراجعه 3.3%، فارتفع مؤشر السوق السعودي منذ بداية العام 7.77%، و السوق الكويتي بنسبة 4.3%، والسوق البحريني 2.76%.