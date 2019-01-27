شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مليارات قدم يومياً إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيصل خلال العام المالي المقبل 2020/2019 إلى نحو 8 مليارات قدم مكعبة يومياً، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية الحقول خلال المرحلة المقبلة.
وقال، في تصريحات له أمس: إن هذه الكميات غير المسبوقة تعد نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر.وشدد على استمرار الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في تنمية الاكتشافات البترولية الجديدة والعمل على تنفيذ مشروعات جديدة. (وام)
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