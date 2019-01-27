شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الآراء حول مضاعفة الرسم الجمركي على الحديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

تباينت آراء العاملين في سوق البناء حول قرار «جمارك دبي» تطبيق قرار زيادة الرسم الجمركي على الحديد إلى 10% بدلاً من 5%، ففي حين رحبت أطراف صناعة الحديد بالقرار لدوره في حماية الصناعة الوطنية، استقبله عاملون في صناعة المقاولات بتحفظ وحذر كونه، حسب رأيهم، لا يخدم مصلحة المرحلة الراهنة وستكون آثاره سلبية على المدى الطويل.

قالت «حديد الإمارات» أكبر مصنع متكامل للحديد في الدولة والتابعة للشركة «القابضة العامة» (صناعات): «إن القرار يعكس حرص الحكومة الرشيدة على حماية صناعة الحديد الوطنية، ويجسد تطبيق المعاملة بالمثل في السوق المفتوح وبخاصة في ظل التحديات التي تواجهها هذه الصناعة».

من جانبهم، أشار عاملون في صناعة المقاولات إلى أن آثار هذا القرار محدودة جدا في المرحلة الراهنة في ظل تراجع النشاط في صناعة المقاولات الذي انعكس طرداً على طلب مواد البناء بنسبة تتراوح بين 10 و 15% خلال العام 2018 مقارنة ب2017، وستكون آثاره العكسية مضاعفة على القطاع في حال عودة دورة البناء والتشييد إلى نشاطها المعهود والذي سيرافقه بشكل متوازٍ زيادة الطلب على المواد، خاصة الحديد، والتوجه إلى الاستيراد من الأسواق الخارجية لتعويض النقص المحتمل.

وبلغ إجمالي الإنتاج المحلي لحديد التسليح بالإمارات 3.4 مليون طن خلال 2018 بانخفاض 15% مقارنة ب2017، وتنتج شركة «حديد الإمارات» ما يعادل 94% من احتياجات السوق بنحو 3.2 مليون طن سنويا (بمعدل 267 ألف طن شهريا). ويُعزى هذا الانخفاض لعدة عوامل، تتمثل بنقص السيولة في السوق وقلة المشاريع الجديدة.

وفي ظل تراجع الطلب على حديد التسليح بنسبة تراوحت بين 10 و 15% وارتفاع كميات المخزون لدى شركات التوريد والمقاولات، حققت الأسعار انخفاضا بنسبة 27% ليستقر عند 1970 درهماً للطن مع بداية العام 2019 مقارنة ب2700 درهم للطن في نفس الفترة من 2018.

وأشاد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي ل«حديد الإمارات»، بقرار «جمارك دبي» بشأن تطبيق مضاعفة الرسم الجمركي على الحديد من 5 إلى 10% كونه يعكس حرص الحكومة الرشيدة على حماية صناعة الحديد الوطنية بما يتماشى مع «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاع الصناعي.

وقال الرميثي: «نحن ندرك تماماً الحاجة الماسة للمزيد من الإجراءات الحكومية لحماية هذه الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، وأنه لا بد من تطبيق المعاملة بالمثل في السوق المفتوح وبخاصة في ظل التحديات التي تواجهها هذه الصناعة».

من جانبه، أشار جمال موحد، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «اتحاد للهندسة المدنية» (يونيك)، إلى أن إصدار «جمارك دبي» لقرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الحديد إلى 10% في هذا الوقت، على الرغم من تأثيراته المحدودة في الوقت الراهن وعلى المدى القصير، إلا انه كان يحتاج إلى دراسة أعمق وتريث خاصة في ظل الهدوء العام في سوق البناء والتشييد المتأثر بالظروف والتقلبات الاقتصادية العالمية وتراجع الطلب على مختلف أصناف مواد البناء، إلا أن آثاره المستقبلية ستكون سلبية وصعبة مع عودة النشاط لسوق البناء والتشييد وارتفاع الطلب على المواد.

وأوضح الدكتور عماد الجمل، رئيس اللجنة الاستشارية الفنية لجمعية المقاولين في دولة الإمارات، أن قرار «جمارك دبي» بشأن تطبيق زيادة الرسم الجمركي على الحديد سينعكس بشكل محدود جدا على تكلفة البناء التي سيتحملها بالنهاية المستخدم أو المشتري النهائي، نظراً إلى أن كميات الحديد المستوردة من الأسواق الخارجية قليلة جدا في ظل توافر الأنواع المحلية التي تسد بنسبة كبيرة الحصة الأكبر من حاجة السوق.

استقرار «البناء» يعزز الطلب

توقعت «حديد الإمارات» تحسناً في السوق وزيادة الطلب على الصلب مع استقرار قطاع البناء في المنطقة. وهذا يشمل بطبيعة الحال مشاريع البنية التحتية التي تقدر بمليارات الدولارات في منطقة الخليج العربي بأكملها، حيث تبلغ قيمة المشاريع قيد الإنشاء 415 مليار دولار، و630 مليار دولار أخرى في السنوات العشر المقبلة. وإن دلت هذه المشاريع على شيء فإنما تدل على قوة قطاع الحديد في الوقت الراهن.

وعلى الرغم من التحديات الموجودة في السوق، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية على صعيد قطاع الإنشاءات، حيث شهد السوق خلال الربع الثالث من 2018 إرساء عقود بناء ل425 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 12.4 مليار دولار (45.5 مليار درهم) مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

ويمثل سوق البناء في الإمارات الأكثر نشاطاً على مستوى المنطقة، حيث تبلغ قيمة المشاريع النشطة نحو 513.5 مليار دولار (نحو تريليون و885 مليار درهم) ويشكل قطاع البناء العمراني 63% من إجمالي القيمة المقدرة للمشاريع النشطة في جميع قطاعات البلاد.

وشهد قطاع البناء والتشييد في دول الخليج العربي إنفاقاً متزايداً بالتزامن مع زيادة في معدلات الإنتاج والطلب على الصلب في المنطقة. ويوجد اليوم في دول الخليج العربي مصانع للصلب تصل طاقتها إلى 21.15 مليون طن من حديد التسليح و 3.14 مليون طن من المقاطع الإنشائية و 3.2 مليون طن من أسلاك الحديد حيث تتوقع جمعية الصلب العالمية أن يستمر الصلب في النمو في 2018 بنسبة تصل إلى 3.9٪ ليصل الطلب إلى حوالي 24.6 مليون طن متري مقارنة ب23.7 مليون طن متري في عام 2017.