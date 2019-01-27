شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار دولار ضرائب على «جوتشي» في إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير محاسبي حكومي أن شركة «كيرنج إس.أيه» الفرنسية التي تمتلك العلامة التجارية الشهيرة للأزياء والأحذية والحقائب «جوتشي» مدينة للضرائب في إيطاليا بحوالي 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار). وبحسب بيان صادر عن الشركة الفرنسية فإن عملية المراجعة شملت أنشطة الفرع السويسري لشركة «كارينج» وهو «لوكسري جودز إنترناشيونال» خلال الفترة من 2011 إلى 2017، مضيفة أنها تختلف عن النتائج التي توصلت إليها المراجعة الحكومية الإيطالية. (د ب أ)

كانت هذه تفاصيل خبر 1.6 مليار دولار ضرائب على «جوتشي» في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.