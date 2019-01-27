همس الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في البحث عما أصاب أسواق أسهمنا، يتهامس مستثمران حول محركات يمكنها أن تنقذ الأسواق، وتعيد السيولة إلى شرايين الأسهم قبل أن تجف تماماً.

ويتوقف أحد المستثمرين عند تحركات وول ستريت الإيجابية منذ بداية العام، على الرغم من الإغلاق الحكومي وكل ما جرى حول سهم «أبل» من توقعات سلبية وهو السهم الفاعل في تحريك المؤشرات وكذلك ما يجري من أخذ ورد في مسألة محادثات التجارة مع الصين. ويتوقف نفس المستثمر عند صعود بورصات الصين وآسيا في يوم إعلان بكين عن بيانات نمو متواضعة، ليخلص إلى نتيجة مفادها أن الأسهم العالمية تبحث عن الإيجابيات، وسط حالة من الشكوك وعدم اليقين تلف اقتصادات العالم، فيما أسهمنا لا تبحث عن شيء، على الرغم من كثير من الإيجابيات في اقتصادنا المحلي.