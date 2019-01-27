شكرا لقرائتكم خبر عن 9 كتب ينصح توني روبنز بقراءتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على مدار السنوات الثلاثين الماضية، شاهد ملايين الأشخاص حول العالم محاضرات توني روبنز، واستمعوا إلى أحد برامجه الصوتية أو قرؤوا أحد كتبه. وخلال مسيرته كمدرب شخصي، عمل روبنز مع مجموعة واسعة من الأشخاص المؤثرين، بما فيهم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والمدير التنفيذي لشركة «سيلز فورس»، مارك بينوف، والمستثمر بول تودور جونز.

وسُئل روبنز مؤخراً عن الكتب التي يوصي الآخرين بقراءتها، بغض النظر عن مهنهم أو خلفيتهم الثقافية، وها هي قائمته المفضلة:

رحلة الإنسان في البحث عن معنى

فيكتور فرانكل، هو عالم أعصاب وطبيب نفساني نمساوي، قضى ثلاث سنوات من عمره في معتقلات النازيين. وفي عام 1959، نشر تأملاته حول ما يميز بين أولئك الذي تمكنوا من العثور على المعنى الذي ساعدهم على البقاء على قيد الحياة في معسكرات الاعتقال النازية، وأولئك الذين استسلموا. بيع من الكتاب ما يزيد على 12 مليون نسخة حول العالم. وقال روبنز: «لا يهمني حجم المال الذي تملكه أو مدى ثراء عائلتك. نحن جميعاً سنواجه ضغوطاً شديدة في مرحلة ما من حياتنا، وهذه نقطة التعادل. وإذا لم يحدث ذلك لك، سيحدث لأحد أفراد عائلتك، وبالتالي فإن القدرة على إيجاد معنى للحياة في أصعب وأحلك الأوقات، هو واحد من أهم المهارات في الحياة».

تأليف: فيكتور فرانكل

حجر الزاوية

سيث جودين هو رائد أعمال وخبير تسويق ومؤلف ناجح ل 22 كتاباً. وكان كتابه «حجر الزاوية» الذي نشر في عام 2010، من أسرع الكتب مبيعاً حتى الآن. وهذا الكتاب دليل إرشادي لتصبح حجر الزاوية في شركتك، أي كيف يمكنك التميّز عن «التروس» الأخرى في الشركة (أي الموظفين) لتصبح شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه. وفي فيديو نشره على موقع «تويتر»، أوصى روبنز بكتاب «حجر الزاوية» لأنه مورد لا يقدّر بثمن سيساهم في تعزيز مسيرتك المهنية. وأضاف: «إنه كتاب شاعر ورائع ويشرح الأمور المعقدة بصورة بسيطة للغاية. إنه بالفعل كتاب ملهم جداً».

تأليف: سيث جودين

فرضية السعادة

جوناثان هاديت، هو عالم نفس اجتماعي في كلية ستيرن للأعمال التابعة لجامعة نيويورك، وكتابه المتميز الذي نشر في عام 2006، «فرضية السعادة»، يعرض حكماً قديمة من أفلاطون وبوذا والنبي عيسى عليه السلام ويحللها من منظور نفسي حديث. وقال روبنز في مقطع فيديو: «إنه أحد أفضل الكتب التي قرأتها، ويوضح الفهم العلمي لتحقيق الرضا في الحياة. سيؤثر هذا الكتاب إيجاباً على طريقة تفكيرك، وسيمنحك منظوراً جديداً لتحقيق السعادة والرضا الدائم».

تأليف: جوناثان هاديت

الدوران الرابع

إن نيل هاو والراحل ويليام ستراوس هما المسؤولان إلى حد كبير عن الطريقة التي يفكر بها الأمريكيون في أنفسهم كأعضاء في جيل معين، مثل جيل طفرة المواليد وجيل الألفية. وكتابهم «الدوران الرابع» المنشور في عام 1997، هو مقدمة جيدة لنظيرة الأجيال. وقال روبنز إنه يجد النظرية محفّزة للغاية، مضيفاً: «إنها تساعد الناس على فهم أن الشتاء سيأتي، ولكنه لن يدوم للأبد، حيث يعقبه الربيع دائماً. وهي طريقة للاستفادة من أي موسم أنت فيه».

تأليف: وليام ستراوس ونيل هاو

التفرد التكنولوجي قريب

راي كورزويل، هو مدير الهندسة في شركة «جوجل» وباحث في علوم ما بعد الإنسانية والمستقبل، كما أنه أحد الأصدقاء المقربين من توني روبنز. وفي كتاب «التفرد التكنولوجي قريب»، يشرح كورزويل نظريته التي تشير إلى أن الإنسانية ستصل إلى نقطة «التفرد التكنولوجي» بحلول عام 2045، وهي نقطة يتطور فيها ذكاء الآلة بسرعة تفوق قدرة البشر على استيعابها بشكل كامل. وقال روبنز: «أعتقد أن التنبؤ بالمستقبل قوة، وإذا كنت ستحظى بحياة رائعة، فأنت لا تريد أن تتفاعل مع كل شيء. إن فهم أين العالم سيمضي وما هي التكنولوجيا التي ستقودنا للمستقبل، هو أمر مهم للغاية».

تأليف راي كورزويل

كما يفكر الإنسان

سبق الكاتب البريطاني جيمس آلين كل من نابليون هيل صاحب كتاب «فكر واصبح غنياً» وديل كارنيجي مؤلف كتاب «كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس»، ليكون الرائد الفعلي لحركة كتب التنمية الذاتية. ونشر عمله الأكثر تأثيراً «كما يفكر الإنسان» في عام 1908. وقال روبنز إنه قرأ هذا الكتاب عشرات المرات، وغالباً ما يعطيه هدية لأنه كتاب موجز وسهل القراءة. وأوضح: «أن الكتاب يشير إلى أن أفكارك تشكل كل شيء في حياتك».

تأليف: جيمس آلين

الأجيال

هذا الكتاب الثاني في القائمة من تأليف ستراوس وهاو، ما يشير أيضاً إلى أن روبنز من أشد المعجبين بكتبهما. وقال روبنز: «إن الكتاب يظهر وجود علاقة مباشرة بين الطريقة التي نشأت عليها وطريقتك في تربية أطفالك. إنه كتاب رائع لأنه عندما تفهم أنماط الأجيال، ستفهم أنماط التاريخ، وبعدها يمكنك أن تبدأ في فهم أين تسير الأمور».

تأليف: وليام ستراوس ونيل هاو

رسائل من رواقي

في البحث عن الحكمة الخالدة ومساعدتك في صقل مهاراتك الحياتية، يقترح عليك روبنز، بالبحث في الكتب الكلاسيكية القديمة وينصحك بقراءة كتاب «رسائل من رواقي». ويقول في ذلك: «لقد بدأت بقراءة كتب سينيكا عندما أصبح عمري 30 عاماً، وتتطرق رسائله إلى كل شيء تقريباً في حياتنا اليومية من النجاح إلى الفشل والثروة والفقر والحزن والسعادة، كما أن فلسفة سينيكا عملية جداً. ولن تقتصر قراءة هذا الكتاب على مساعدتك في التحضير لما سيواجهك في حياتك، بل سيعزز قدراتك على التواصل مع الآخرين».

تأليف: لوكيوس سينيكا

إيمرسون: مقالات ومحاضرات

رالف والدو إيمرسون هو رائد الفلسفة المتعالية التي ظهرت في الولايات المتحدة بين العامين 1820 و1830. وهذا المفهوم قائم على الاعتقاد بأن الناس طيبون بطبيعتهم، ويكونون على أفضل حالاتهم عندما يعتمدون على أنفسهم ويصبحون متفردين ومتحررين من فساد المجتمع. لقد استلهم روبنز بشدة من مقالات إيمرسون، عندما بدأ مسيرته كمدرب شخصي. وقال: «الاعتماد على الذات هو موضوع على جميع البشر وخاصة الذين يعيشون في العالم الغربي، فهمه بشكل كامل، في حال كانوا يريدون النجاح في عالم متغير باستمرار».

تأليف: رالف والدو إيمرسون