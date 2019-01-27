شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة الاستثمار في الطيران» غداً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تبدأ في دبي غداً النسخة الأولى من «القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران» والتي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني تحت شعار «ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران».
وتستضيف الفعاليات، التي تستمر يومين، أكثر من 600 مستثمر ومتحدث إلى جانب عدد من الوفود الرسمية والمتخصصين العاملين في قطاع الطيران يمثلون 50 دولة.
وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «إن المشاركة الدولية الواسعة في القمة تبرز مدى أهمية صناعة الطيران التي تعتبر من أكثر القطاعات جذباً لرؤوس الأموال والأسواق المستقرة التي تحقق نسب نمو ثابتة».
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