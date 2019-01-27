شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد غير معلنة «تُسمم» بيئة العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن حقيقة أن أماكن العمل ذات الثقافة السامة هي خامس سبب رئيسي للوفاة، قد لا تكون معروفة بشكل كبير من قبل القادة، ولكن العديد منهم بدأوا على الأقل يستشعرون أن هذه الثقافة لها تأثير سلبي في الصحة. ويحاول عدد متزايد من القادة المتعاطفين بنشاط، تجنب المساهمة في خلق ثقافة عمل غير مواتية.

لذا فإن آخر شيء نحتاج إليه، هو أن تكون هناك قواعد خفية غير معلنة تحكم آلية العمل، وتُسمم ثقافة الشركة بهدوء. إليك في ما يلي مجموعة من القواعد غير المعلنة الأكثر شيوعاً والتي يمكن أن تُدير مكان العمل بطريقة خاطئة.

1 لا يمكنك مصارحة رئيسك

أنت تعرف طبيعة العمل، فجميع الموظفين يجلسون على طاولة الاجتماعات، ويُطأطئون رؤوسهم، بينما يتحدث المدير. والجميع يخافون من الكلام خشية أن يفقدوا وظائفهم.

وبعد ذلك يبدأ اجتماع ما بعد الاجتماع، يتحدث فيه الموظفون عما يدور في بالهم حقاً، لكنهم يُدركون بأنه لا يمكنهم التحدث بذلك أمام المدير؛ لأنه لا يريد أن يسمع ذلك، أو لا يستطيع سماعه لسبب أو لآخر.

إذا كنت لا تسمع موظفيك وهم يُبدون وجهات نظرهم بشكل متكرر، كن مدركاً أن هذا الأمر غير طبيعي. هل تتصرف بطريقة تجعل الآخرين ينفضّون من حولك؟ هل أنت غير متسامح مع المعارضين لاقتراحاتك؟ هل تُدين أكثر من أن تثني على وجهات النظر المعارضة؟ في حال لم يشعر الموظفون بالارتياح عند التعبير عن آرائهم، فلن تكون لديك القدرة على اتخاذ أفضل القرارات الممكنة.

2 هناك فئة معينة تحصل على ترقية

ألق نظرة على الموظفين الذين ترقّيهم. هل هناك نمط مشترك بين هؤلاء الأشخاص؟ وهل هم أشخاص يشبهونك كثيراً في التصرفات؟

عليك دائماً ترقية الأشخاص الأكثر كفاءة واستحقاقاً، ولكن في نفس الوقت، عليك أن تكون مُحدِّداً للمعايير التي تبحث عنها في المرشح للترقية، وما إذا كنت ملتزماً بها من دون تحيز.

الجميع يلاحظ عندما يحصل شخص ما على ترقية، حيث سيتساءلون بشكل لا إرادي: «هل يستحق فلان هذه الترقية؟». عليك التأكد من أن إجابتهم هي «نعم»، أو أنك ستُسهم في ترك أثر سلبي في ثقافة العمل بالشركة.

3 لا تتم مكافأة المخاطرة

يقول سكوت موتز مؤلف كتاب: «البحث عن الشغف»، إنه خلال إجرائه لمقابلات من أجل كتابه الجديد، كان لدى الموظفين قاسم مشترك بينهم في ما يتعلق بأكثر الأشياء التي تصيبهم بالإحباط، ومن أهمها بيئات العمل التي تدّعي فيها الإدارات أنها تشجّع وتكافئ المخاطرة، ولكن عندما يحدث خطأ ما، تتم معاقبة المخاطرات غير الناجحة. وكونك قائداً، عليك وضع قواعد واضحة لاتخاذ المخاطر: ما العناصر التي تشكل المخاطرة الجيدة؟ ومن عليه الإقرار بهذه المخاطرة؟

وماذا سيحدث في حال كانت هذه المخاطرة فاشلة؟ احتفل سواء نجحت أم فشلت المخاطرة.

4 الاجتماعات عبارة عن ثرثرة

على القائد تشجيع الموظفين على التحدث عندما يكون لديهم شيء ذو قيمة، ولكن عندما يصبح الهدف من الاجتماعات فقط الثرثرة، فإن ذلك ستكون له عواقب سلبية على بيئة العمل في الشركة.

وفي حال شعر الموظفون بأن هناك قاعدة غير مكتوبة تقول إنه عليك التحدث بأي شيء في كل اجتماع، فكل شخص سيفعل ذلك. وفي نهاية المطاف سيتحول الاجتماع إلى حلبة صراع كلامية، يحاول فيها كل شخص عرض عضلاته.