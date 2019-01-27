موقع سنغافوري: «جوهرة الإمارات» مدينة المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد موقع «ذا مايس تايمز» في تقرير مطول، تحت عنوان «كيف تحولت دبي إلى مدينة المستقبل»: إن دبي التي وصفت بأنها جوهرة الإمارات، تعمل بخطى حثيثة لأن تصبح المدينة الأكثر تبنياً للتكنولوجيا على مستوى العالم، بعد أن حققت الكثير من الإنجازات وأصبحت المدينة الأولى على مستوى المنطقة في العديد من المجالات التي تتضمن السعادة والكفاءة والقوة الاقتصادية، إضافة إلى أنها أضحت المختبر العالمي لتقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وفي الحديث عن الخدمات الإلكترونية، أكد الموقع أن جميع الخدمات الحكومية بدبي ستكون رقمية بحلول العام 2021، مع اعتمادها خطة لاستخدام تقنية «البلوك تشين»، وهي المبادرات التي تعد جزءاً من استراتيجيتها للتحول إلى مدينة ذكية بالكامل، بهدف تطوير الخدمات.